Geçtiğimiz yıllarda pek çok PlayStation oyunu PC’ye geldi. Eskiden PlayStation oyunları “exculusive” (özel) olarak nitelendiriliyordu ve bu oyunları oynamak için konsol satın almaktan başka çaremiz yoktu. Artık devir değişti ve PlayStation ile özdeşleşmiş pek çok markayı PC’de oynayabiliyoruz. Peki PC’de oynayabileceğiniz en i̇yi playstation oyunları hangileri? Gelin sizler için cevaplandıralım.

PC’ye Gelen En İyi PlayStation Oyunları

God of War

Helldivers 2

The Last of Us Part I

Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar

Marvel's Spider-Man Remastered

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT

Hori̇zon Forbi̇dden West Complete Edi̇ti̇on

UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu

God of War

Gelmiş geçmiş en iyi oyun serilerinden biri olan God of War, reboot edilmiş hali ile bizlere bambaşka bir deneyim sunmuştu. İlk olarak PlayStation 4 için 2018 yılında çıkış yapan God of War yeri göğü inletmişti. Bizlere benzersiz bir hikaye ve oynanış sunan God of War’ın etkisinden uzun süre çıkamamıştık.

Çıkışından 4 yıl sonra, 2022 yılında PC’ye çok daha iyi gözüken bir versiyonu ile gelen God of War sanki PC için yaratılmış gibiydi. PC’nin nimetlerinden en iyi şekilde faydalanan God of War hem çok daha iyi gözüküyor hem de yüksek FPS değerlerine ulaşarak bizlere son derece akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

Helldivers 2

PlayStation’ın hem konsollara hem PC’ye aynı anda çıkararak bir ilke imza attığı Helldivers 2, 2024 yılına damgasını vurdu. Hem PC oyuncuları hem de konsol oyuncuları Helldivers 2’yi keyifle oynadı. Hem görsellik hem de oynanış bakımından PlayStation markasına layık bir oyun olan Helldivers 2 uzun bir süre daha oynanacak gibi gözüküyor.

Genelde PlayStation markası oyunlarını önce konsoluna çıkarır aradan bir süre geçtikten sonra PC’ye port ederdi ancak Helldivers 2’de bu durum değişti. Helldivers 2’nin başarısını göz önünde bulundurduğumuzda eminiz ki PlayStation artık bazı oyunlarını PC ile konsola aynı anda çıkaracak.

The Last of Us Part I

Ağlamaktan helak olacağınız en duygusal hikayeli oyunlardan biri olan The Last of Us Part I, 2013 yılında PlayStation 3 için çıkış yapmıştı. Tam 10 yıl sonra, 2023 yılında PC’ye gelen The Last of Us Part I pek çok kişinin merakla beklediği bir oyundu. Oyun dünyasına büyük bir devrim yaratan The Last of Us Part I oyunların hikaye anlatmak konusunda ne kadar başarılı olduğunun canlı bir kanıtı olarak zihnimizde yer etti.

Sürükleyici, duygusal ve bir o kadar da iyi oynanış sunan The Last of Us Part I herkes tarafından oynanması gereken oldukça önemli bir yapım. Yıllar içerisinde PlayStation’ın en önemli markalarından biri haline gelen The Last of Us Part I, şüphesiz PC’de oynayabileceğiniz en i̇yi PlayStation oyunlarından biri.

Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar

2021 yılında PlayStation 5 için gelen ve bu konsolun neler yapabileceğini bizlere gösteren Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar 2023 yılında PC’ye geldi. 3D platform ve macera türündeki bu oyun kendi janrının en iyisi desek yanılmayız herhalde. Akıcı oynanışı ve 7’den 77’ye hitap eden oyun yapısı pek çok kişinin ilgisini çekecektir. Bu tarz oyunlara ilginiz varsa Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar’ı PC’de oynamak çok keyifli.

Marvel's Spider-Man Remastered

Listedeki diğer oyunların aksine “remastered” ibaresi ile PC’ye gelen Marvel's Spider-Man adının hakkını veriyor. En iyi Spider-Man oyunlarından biri olan bu yapım PC’de harika çalışıyor. Muhteşem bir optimizasyon ile PC’ye gelen Marvel's Spider-Man Remastered’ı yüksek FPS değerleriyle ve muhteşem grafiklerle deneyimleyebiliyoruz.

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT

PC’ye gelmesini en çok beklediğimiz PlayStation oyunlarından biri olan Ghost of Tsushima, DIRECTOR'S CUT olarak PC’ye geliyor. Bir samuray hikayesinin anlatıldığı bu oyun hem hikayesi hem de oynanışı ile pek çok oyuncuyu memnun etmeyi başarmıştı. Şimdi PC’nin de imkanlarını kullanarak çok daha akıcı bir oyun bizleri bekliyor.

Hori̇zon Forbi̇dden West Complete Edi̇ti̇on

Horizeon’ın ilk oyunu PC’ye geldikten sonra ikinci oyunun geleceğini zaten tahmin ediyorduk. Bu bir sürpriz değil ancak oyuncuları hayrete düşüren şey Hori̇zon Forbi̇dden West Complete Edi̇ti̇on’ın grafikleri oldu. Belki de şimdiye kadar gördüğümüz en iyi gözüken oyun olan Hori̇zon Forbi̇dden West Complete Edi̇ti̇on’ı görenlerin ağzı açık kaldı.

İlk oyuna pek çok açıdan benzeyen Hori̇zon Forbi̇dden West Complete Edi̇ti̇on 2022 yılında konsollara, 2024 yılında ise PC’ye geldi. Şanslıyız ki Hori̇zon oyunları PC’ye gelme konusunda öncü oyunlar oldular. Zira böyle güzel bir oyunu PC’de oynayamamak epey üzücü olurdu.

UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu

Uncharted serisi, yıllar boyunca PlayStation’ın en bilinen markalarından biri oldu. Kelimenin tam anlamıyla bir “konsol oyunu” olan Uncharted, Hırsızlar Mirası Koleksiyonu paketi ile 2022 yılında PC’ye geldi. Ucharted 4 ve UNCHARTED: Kayıp Miras'ı içeren bu paket en son çıkan oyunları kapsıyor.

Bunun neden böyle olduğunu bilmiyoruz. Çünkü henüz ilk 3 oyun PC’de yok. Neden böyle bir tercih yapıldı bilmiyoruz ancak umuyoruz ki ileride ilk 3 oyunun da remake ya da remastered versiyonlarını PC’de görebiliriz.

PC’de oynayabileceğiniz en i̇yi PlayStation oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu oyunların kaçını oynadınız? İleride hangi PlayStation oyunlarını PC’de görmek istersiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.