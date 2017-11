Dream League Soccer 2018, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz en iyi Türkçe futbol oyunu. 2017 - 2018 sezonunda daha güzel grafikler, yepyeni arayüz, daha gerçekçi animasyonlar, 60 fps ile sunulan dinamik oynanış ve yeni içeriklerle karşımıza çıkan Dream League Soccer, mobil platformdaki açık ara en iyi futbol oyunu. Bu arada menüler Türkçe.

FIFPro lisanslı gerçek oyuncuları transfer edip dünyanın en iyi takımını kurup mücadele verdiğimiz futbol oyununda oynanış kadar müzikler de etkileyici. The Luka State, The Ninth Wave, Beth Thornton, Holy Oysters, Eat More Cake ve The Ramona Flowers’dan muhteşem oyun müzikleri eşlik ediyor. Kendi oluşturduğumuz kadroyla (takım yaratma, özelleştirme ve kontrol etme özgürlüğü) 6 küme ve 7’den fazla kupa yarışmasına giriyoruz. Transfer tarafında iki yıldız isimden de söz etmek gerek. 2017 - 2018 sezonunda oyuna iki yıldız isim (Gareth Bale ve Andres Iniesta) dahil olmuş. Tabii ki süper yıldız oyuncuları transfer etmek için birçok maç yapmak gerekiyor.

Kendi stadyumumuzu da inşa edebildiğimiz futbol oyununda kontrollere değinmiyorum; zira Dream League Soccer’ın hem telefon hem de tablette rahat oynamayı mümkün kılan kontrol sistemi 2018’de de korunmuş.