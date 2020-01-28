Emma's Adventure

Hey maceracılar, California'ya hoş geldiniz. Burada zengin ve tehlikeli toprakları keşfedecek ve köylü kızı Jim, Gold Miner ve Emma ile birlikte kendi çiftliklerinizi, şehrinizi inşa edeceksiniz. Bildiğiniz gibi ne kadar dikkatli olursanız olun, altın madenciliğinde tehlike olabilir.

Kendi şehrinizi eşsiz binalar ve dekorasyonlarla inşa edin. Kaliforniya'nın sırlarını keşfetmek için her türlü zorluğu tamamla. Hayvanları tutabileceğiniz ve mahsul yetiştirebileceğiniz kendi çiftliklerinizi kurun. Gizemli topraklardaki macera sırasında garip insanlarla ve etkinliklerle tanışın. Uygun görevleri seçip toplama ve üretimle siparişleri tamamlayarak ticari imparatorluğunu kur. Bu ülkeyi keşfedin ve paha biçilmez manzaraların tadını çıkarın.

Hadi şehrin üstesinden gelip nadir bir hazine bulmaya çalışalım!