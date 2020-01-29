Epic Race 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir aksiyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir mobil oyun olarak dikkatimizi çeken Epic Race 3D, Good Job Games'in en yeni oyunudur. Oyunda zorlu parkurlarda mücadele ediyor ve bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyorsunuz. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda hem keyifli zaman geçirebiliyor hemde arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Epic Race 3D oyunu telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan Epic Race 3D oyununu mutlaka denemelisiniz.

Epic Race 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.