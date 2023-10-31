God of War: Ragnarök Bilgisayarlara Ne Zaman Geliyor? PC Çıkış Tarihi

PlayStation 4 ve 5 ile uyumlu versiyonu 2022 yılında piyasaya sürülen ve ilk çıktığı günden bu yana adından çokça söz ettiren God of War: Ragnarök’ün bilgisayar için olan versiyonunun çıkması dört gözle bekleniyor.

Oyun camiasında heyecanla beklenen bu gelişmeye dair en ufak tahmin ve sızıntılar bile altın değeri taşıyor.

Söz konusu oynun bilgisayarda oynanabilir hale gelmesi için öngörülen tarihleri bu yazımızda sizlerle paylaştık. İşte, PC versiyonu için sabırsızlıkla beklenen God of War: Ragnarök ile ilgili heyecan veren detaylar!

God of War: Ragnarök Nedir? Nasıl Oynanır?

God of War 2018 oynunun devamı olarak geliştirilmiş bir aksiyon / macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Santa Monica Studio tarafından geliştirilen oyunda mitolojik bir hikaye işleniyor. Kratos isimli ana karakter ve onun oğlu Atreus’u yönetiyoruz.

İskandinav dünyasında gerçekleşen senaryoda Ragnarok’un kötü planlarına engel olmaya çalıştığımız, grafik açıdan oldukça başarılı, keyifli ve heyecan veren bir oyun.

God of War: Ragnarök Bilgisayara Ne Zaman Geliyor?

Bu oyun PS4 ve PS5 için çıktığından beri birçok oyunsever tarafından beğenildi. Şimdi de hayranları aynı oyunu bilgisayarda deneyimlemek istiyor.

Geçmiş istatistiklere baktığımızda PlayStation Studios tarafından çıkan bazı oyunların birkaç sene içinde PC formatının da çıktığını görüyoruz.

Ayrıca PS 4 ve PS 5 için piyasaya ilk sürüldüğünde bu oynun en az 1 yıl boyunca PC formatının çıkmayacağı paylaşılmıştı. Bu süreyi Kasım ayı itibariyle aşmış olacağız. Dolayısıyla mutlu sona yaklaştığımızı düşünenlerin sayısı da artacaktır.

God of War: Ragnarök Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Oyunu geliştiren Santa Monica Studio’nun yayınladığı iş ilanları bu oynun bir an önce PC’ye gelmesini bekleyenlere umut veriyor. Bu ilanlara bakarak yapılan tahminlere göre geliştiricilerin oynun PC platformuna uygun olan versiyonu üzerinde çalıştığı düşünülüyor.

Henüz açıklanmış bir çıkış tarihi mevcut değil. Ancak yukarıda da yer verdiğimiz bazı tahminler 2023 yılının sonlarına veya 2024’ün ilk çeyreğine işaret ediyor.