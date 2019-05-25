Erken Tanı uygulamasında hazırlanan risk değerlendirme içerikleri ile hastalıklar hakkında bilgi alabilirsiniz.
Erken Tanı uygulaması ile Android cihazlarınızdan çeşitli hastalıklar için erken tanı önlemlerini öğrenebilirsiniz.
Çeşitli hastalıkların gösterdiği belirtiler, pek önemsenmiyor olsa da sağlık açısından büyük önem taşıyor. Özellikle kanser gibi, erken tanının çok önemli olduğu durumlarda her belirti dikkate alınarak gerektiğinde erken tedaviye başlanması gerekiyor. Erken Tanı uygulaması tam da bu amaçla geliştirilen ve erken tanı bilincini artırmak için sizlere sunuluyor.
Dünya çapında kabul gören risk modelleri ve alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan sorular ve seçenekler ile hastalıklar için risk değerlendirmesi sunan Erken Tanı uygulamasında, listeden hastalıkları seçerek risk değerlendirmesini öğrenebilirsiniz. Elbette kesin teşhis koyma gibi bir iddia sunmayan Erken Tanı uygulamasında, sonuç her ne olursa olsun en yakın sağlık kuruluşuna giderek detaylı bir muayene olarak içinizi rahatlatabilirsiniz.
YORUMLAR