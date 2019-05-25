Erken Tanı uygulaması ile Android cihazlarınızdan çeşitli hastalıklar için erken tanı önlemlerini öğrenebilirsiniz.

Çeşitli hastalıkların gösterdiği belirtiler, pek önemsenmiyor olsa da sağlık açısından büyük önem taşıyor. Özellikle kanser gibi, erken tanının çok önemli olduğu durumlarda her belirti dikkate alınarak gerektiğinde erken tedaviye başlanması gerekiyor. Erken Tanı uygulaması tam da bu amaçla geliştirilen ve erken tanı bilincini artırmak için sizlere sunuluyor.