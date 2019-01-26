Nox Games’in bir başka mobil strateji oyunu olan Fantasy Finger Football orta dereceli bir oynanış atmosferine sahip olmasına rağmen oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı.

Kaliteli grafiklerin ve geniş içeriklerin yer aldığı oyunda fantastik bir yapı eşliğinde maçlar yapacağız. Oyuncular farklı karakterler ile zombilere karşı maç yapacak ve maçın galibi olmaya çalışacaklar. Menajerlik yapmaya çalışacağımız oyunda 6 özel PvP arenası ve 20 benzersiz farklı oyuncu yer alacak. Gerçek zamanlı olarak gerçek oyunculara karşı yapacağımız maçlarda dünyanın dört bir yanından oyuncular ile tanışacağız.

Mükemmel fizik simülasyonuna sahip olan oyun komik karikatür grafikleri ile oyunculara hem rekabet hem de eğlence sunuyor. Ligler, klanlar ve kupalara sahip olan yapımda oyuncular tek bir parmaklarını kullanarak karakterlerini yönetecek ve gol atmaya çalışacaklar. 10 binden fazla oyuncu tarafından aktif olarak oynanan yapım, Google Play’de 4.4 gibi bir skor puanına sahip.

İyi eğlenceler dileriz.