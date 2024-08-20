Devasa Boş Alan İsteyen Oyun: Final Fantasy XVI Sistem Gereksinimleri

Final Fantasy XVI sistem gereksinimleri, popüler serinin yeni oyununda kasma ve donma gibi sorunların yaşanmaması için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Peki, sorunsuz oyun deneyimi için en az hangi donanım bileşenleri gerekiyor?

Bu rehberde Final Fantasy 16 PC sistem gereksinimleri dahil olmak üzere oyuna dair merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız. Rehberimize göz atabilir ve Final Fantasy 16'yı PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

Final Fantasy XVI Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64-bit

Windows 10 / Windows 11 64-bit İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce GTX 1070 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Çözünürlük: 720p

720p FPS: 30 FPS

30 FPS VRAM: 8 GB ve üzeri

En iyi aksiyon RPG oyunları arasında yer alan yapımın düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-8400 işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az AMD Radeon RX 5700, Intel Arc A580 ya da NVIDIA GeForce GTX 1070 gerekiyor.

Final Fantasy XVI Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64-bit

Windows 10 / Windows 11 64-bit İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700

AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Çözünürlük: 1080p

1080p FPS: 60 FPS

60 FPS VRAM: 8 GB ve üzeri

Oyunun 1080p çözünürlükte 60 FPS'te oynanabilmesi için en az AMD Radeon RX 6700 XT ya da NVIDIA GeForce RTX 2080 ekran kartı gerekiyor. İşlemci tarafında ise en az AMD Ryzen 7 5700X veya Intel Core i7-10700'e ihtiyaç duyuluyor.

Final Fantasy XVI Kaç GB?

Final Fantasy XVI isimli yapımın yüklenebilmesi için en az 170 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Bilgisayarın depolama kısmında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanı pratik şekilde artırabilirsiniz.

Final Fantasy XVI Fiyatı

PC ön sipariş fiyatı : Steam'de 39,99 dolar, Epic Games'te 1.650 TL

: Steam'de 39,99 dolar, Epic Games'te 1.650 TL PS5 fiyatı: 2.799 TL

Final Fantasy XVI PC Çıkış Tarihi

Final Fantasy XVI oyununun PC sürümü 17 Eylül 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyunun PlayStation 5 versiyonu 22 Haziran 2023 tarihinde satışa sunulmuştu.

Final Fantasy 16 PC Demosu Nasıl İndirilir?

Yeni Final Fantasy oyununun PC demosunu Steam veya Epic Games Store üzerinden indirebilirsiniz. İndirme ve yükleme işlemleri tamamlandıktan sonra oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

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