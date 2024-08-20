Devasa Boş Alan İsteyen Oyun: Final Fantasy XVI Sistem Gereksinimleri
Final Fantasy XVI sistem gereksinimleri ile dikkat çekiyor. Peki, Final Fantasy 16 kaç GB yer kaplıyor? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Final Fantasy XVI sistem gereksinimleri, popüler serinin yeni oyununda kasma ve donma gibi sorunların yaşanmaması için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Peki, sorunsuz oyun deneyimi için en az hangi donanım bileşenleri gerekiyor?
Bu rehberde Final Fantasy 16 PC sistem gereksinimleri dahil olmak üzere oyuna dair merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız. Rehberimize göz atabilir ve Final Fantasy 16'yı PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.
Final Fantasy XVI Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce GTX 1070
- DirectX: Sürüm 12
- Çözünürlük: 720p
- FPS: 30 FPS
- VRAM: 8 GB ve üzeri
En iyi aksiyon RPG oyunları arasında yer alan yapımın düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-8400 işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az AMD Radeon RX 5700, Intel Arc A580 ya da NVIDIA GeForce GTX 1070 gerekiyor.
Final Fantasy XVI Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080
- DirectX: Sürüm 12
- Çözünürlük: 1080p
- FPS: 60 FPS
- VRAM: 8 GB ve üzeri
Oyunun 1080p çözünürlükte 60 FPS'te oynanabilmesi için en az AMD Radeon RX 6700 XT ya da NVIDIA GeForce RTX 2080 ekran kartı gerekiyor. İşlemci tarafında ise en az AMD Ryzen 7 5700X veya Intel Core i7-10700'e ihtiyaç duyuluyor.
Final Fantasy XVI Kaç GB?
Final Fantasy XVI isimli yapımın yüklenebilmesi için en az 170 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Bilgisayarın depolama kısmında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanı pratik şekilde artırabilirsiniz.
Final Fantasy XVI Fiyatı
- PC ön sipariş fiyatı: Steam'de 39,99 dolar, Epic Games'te 1.650 TL
- PS5 fiyatı: 2.799 TL
Final Fantasy XVI PC Çıkış Tarihi
Final Fantasy XVI oyununun PC sürümü 17 Eylül 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyunun PlayStation 5 versiyonu 22 Haziran 2023 tarihinde satışa sunulmuştu.
Final Fantasy 16 PC Demosu Nasıl İndirilir?
Yeni Final Fantasy oyununun PC demosunu Steam veya Epic Games Store üzerinden indirebilirsiniz. İndirme ve yükleme işlemleri tamamlandıktan sonra oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.
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