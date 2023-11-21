Football Manager 2024 (FM 24) Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Football Manager 2024 (FM 24) sistem gereksinimleri, popüler menajerlik oyununda kasma ve donma gibi sorunların meydana gelmemesi için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Peki, sorunsuz oyun deneyimi için en az hangi donanım bileşenleri gerekiyor?

Bu rehberde 2023 yılının kasım ayında piyasaya sürülen menajerlik oyununun minimum gereksinimleri dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. Rehberimize göz atabilir ve PC Football Manager 2024'ü kaldırır mı sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz.

Football Manager 2024 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 / Windows 11 (64 bit)

: Windows 10 / Windows 11 (64 bit) İşlemci : Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 X2

: Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 X2 RAM : 4 GB

: 4 GB Ekran Kartı : Intel GMA X4500 / NVIDIA GeForce 9600M GT / AMD ATI Mobility Radeon HD 3650

: Intel GMA X4500 / NVIDIA GeForce 9600M GT / AMD ATI Mobility Radeon HD 3650 DirectX: Sürüm 11

En iyi futbol oyunları arasında yer alan FM 2024'ün minimum ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 X2 işlemci gerekiyor. Ekran kartı tarafında Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT ya da AMD ATI Mobility Radeon HD 3650'ye ihtiyaç duyuluyor.

Minimum sistem gereksinimlerine göre 4 GB RAM isteniyor. Peki, FM 24 oyununu yüklenebilmesi için en az kaç GB kullanılabilir alan gerekiyor?

Football Manager 2024 Kaç GB?

Sunduğu yenilikler ve başarılı oynanış sistemiyle dikkat çeken Football Manager 2024 isimli oyunun bilgisayara yüklenebilmesi için en az 7 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor.

Eğer yeterli miktarda boş alan bulunmadığı için kurulum başarısız olursa program kaldırma aracı ile oynamadığınız oyunları ve kullanmadığınız programları silebilirsiniz. Bu, kullanılabilir alan miktarının çok kolay bir şekilde artırılmasını sağlayacaktır.

Football Manager 2024 Fiyatı

Football Manager 2024 PC (Steam) Fiyatı : 39,99 dolar

: 39,99 dolar Football Manager 2024 Xbox Fiyatı : 899 TL

: 899 TL Football Manager 2024 PlayStation Fiyatı: 899 TL

FM 2024 Steam'de 39,99 dolar fiyat etiketine sahipken PlayStation ve Xbox mağazalarında ise 899 TL fiyata satılıyor.

Bu rehberde Football Manager 2024 kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.