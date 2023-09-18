Football Manager 2024 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Futbol severler için yılların vazgeçilmezlerinden biri olan oyun serisi Football Manager’in yeni sürümü Steam’de yerini aldı.

Yakın bir gelecekte satışa çıkması beklenen menajerlik oyunu yapay zekâ desteği ile her zamankinden daha gerçekçi ve keyifli bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

Ayrıca oyun konsolları ve mobil desteği ile oyunu farklı platformlardan oynayabiliyor olmak büyük bir avantaj sağlıyor.

Peki, Football Manager 24’ün açıklanan özellikleri ve beklenen yenilikler neler? Çıkış tarihi ne zaman? İşte, Football Manager 24 hakkındaki en güncel bilgiler!

Football Manager 2024 Özellikleri

Football Manager 2024’de daha gerçekçi ve akıcı bir oyun deneyimi için geliştirilmiş özel teknolojilerden yararlanılıyor. Bu sayede oyun özelliklerinde yaşanan gelişmeler şu şekilde özetleniyor:

Kadro oluşturma ve transfer süreçlerinde daha mantıklı ve gerçekçi stratejiler izlemeniz mümkün olacak. Finans alanında da daha akıllıca girişimler yapma imkânınız bulunacak.

Oyuncuların elden çıkarılması özelliği geliştiriliyor.

Serinin en eksiksiz versiyonu olarak tanıtılan FM24’te pozisyon yerleşimleri ve duran toplarla ilgili yenilikler bizleri bekliyor.

FM24 ile birlikte ilk defa Japonca desteği oyuna ekleniyor.

Bireysel oyuncu hedeflerinde geliştirmeler yapılıyor.

FM24 Console ile PlayStation ve Xbox’a dönüş süreci başlıyor.

Football Manager 2024 Touch Nintendo Switch ile eşsiz bir menajerlik kariyeri oluşturmanıza olanak tanıyor.

FM24 Mobile ise Netflix üzerinden mekândan bağımsız oyuna erişim sağlamanızı sağlıyor.

FM 24 Console, Touch ve Mobile için kesinleşen özelliklerin Ekim ayının sonunda veya Kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Football Manager 2024 Sistem Gereksinimleri (Windows için)

Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 x 2

Windows 10/11 işletim sistemi – 64 bit

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650, NVIDIA GeForce 9600M GT – 256 MB VRAM – DirectX 11

7 GB depolama alanı

Football Manager 2024 Sistem Gereksinimleri (Mac cihazlar için)

11/ 12/ 13 MacOS işletim sistemi

Apple M1 veya Intel Core M İşlemci

4 GB RAM

Apple M1, NVIDIA GeForce GT 750M – 256MB VRAM, Intel HD Graphics 5000

7 GB hafıza

Football Manager 2024 Çıkış Tarihi

Football Manager 2024 kesinleşen çıkış tarihi 6 Kasım 2024 olarak belirtiliyor. Ancak satın alma işlemi için bu tarihi beklemeniz gerekmiyor. Steam ve Epic aracılığıyla ön satış fırsatından yararlananlara %10 indirim avantajı sunuluyor.

Ön sipariş oluşturulanlara erken erişimin açılması bekleniyor. Bu da genellikle oyunun çıkış tarihinden iki hafta öncesine denk geliyor.