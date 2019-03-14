Final Fighter

2050 yılına gelindiğinde bilimsel gelişme insanlığın güçlü P Çekirdeği (Eski Şampiyonların İlk Çekirdeği) insan vücudu ile kaynaşmayı sağladı. Yeni bir hibrid süper sınıfa doğum yapan ölümcül bir deney ortaya çıktı. Güçlü melezler insan çoğunluğuna karşı ayaklandılar ve dünya çapında kaos yarattılar.

Ruh Savaşçılarına liderlik etmeliyiz: insan elitlerinin oluşturduğu bir ekip. Yiğitlik ve güçle, Bu ekip dünyayı kurtarmak ve Melez komplolarının arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için mücadele ediyor. Şimdi insanlık yeni bir küresel terörizm çağıyla karşı karşıya.

Kendinizi gerçeküstü bir dünyaya bırakın ve hayal gücünüzün sınırlarını aşın. Klasik Arcade moduna geçin ve daha önce hiç olmadığı gibi dövüş tutkunuzu ateşleyin.