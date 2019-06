Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve oyunculara eğlenceli anlar yaşatmaya devam eden Fit the Fat 3 ile engellere takılmadan ilerlemeye çalışacağız. Rengarenk içerikleri ve kolay oynanabilir yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap eden Fit the Fat 3 ünlü geliştirici Five Bits Inc imzası ile yayınlandı. Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı yapımda amacımız karşımıza çıkan içerikleri toplayarak engellere takılmadan ilerlemek olacak.

Birbirinden farklı parkurların yer aldığı yapımda oyuncular engellere takılmadan yarışı tamamlamak için ter dökecek ve adrenalin dolu anlar yaşayacaklar. Oyun içerisinde yer alan tüm karakterlerin kendilerine özgü yetenekleri ve özellikleri yer alacak.

Çok sayıda benzersiz kostümünde yer aldığı oyunda seçtiğimiz karakteri farklı görünümlere kavuşturabileceğiz. Google Play üzerinde 500 binden fazla kez indirilen ve keyifle oynanan Fit the Fat 3 tamamen ücretsiz olarak oynanıyor.