Huawei Watch Fit 3 Özellikleri ve Fiyatı

Çok yakın zamanda Huawei Watch Fit 3’ün görselleri ortaya çıktı. Gazeteci Roland Quandt’in yayınladığı görsellere göre Huawei’nin yeni saati, Apple Watch Series 9’a çok benzetildi. Ses, oynatma ve depolama işlevlerine sahip olacak olan akıllı saat aynı zamanda CQC ürün sertifikasını da geçti.

Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan akıllı saatin yalnız kutusuna şarj cihazının dahil olmayacağı belirtildi. Biz de bu rehberde Huawei Watch Fit 3 özelliklerini ele aldık.

Huawei Watch Fit 3 Özellikleri

Sızan bilgilere göre Huawei Watch Fit 3 özellikleri arasında öncelikle yüksek performanslı işlemcisi dikkat çekiyor. Bu yüksek performanslı işlemci sayesinde akıllı saatle antrenmanları takip etmek ve menülerde gezinmek çok kolay olacak. Çeşitli uygulamalar kullanılırken sorunsuz çalışması bekleniyor.

Aynı zamanda Huawei’nin yeni akıllı saati, su geçirmez olacak. Sızan bilgilere göre yüzerken de çok rahat kullanılabilecek. Saatin sağlık açısından da önemli özelliklere sahip olacağı aktarıldı. Huawei Watch Fit 3’ün sağlık odaklı şu özelliklere sahip olacak;

Stres seviyesi izleme

Kalp atış hızı izleme

Uyku takibi

Ayrıca antrenman izleme ve antrenmanda ilerleme takibinin yapılabilmesi için aktivite kodları da sunacak. Huawei, yeni akıllı saati Watch Fit 3’te özellikle sağlık ve fitness takibi özelliklerini öne çıkarıyor. Çeşitli aktiviteleri kapsamlı izleme olanağı sunacak. Ayrıca kullanıcılarına antrenmanlarını optimize etmeleri içinde çeşitli veriler sunacağı aktarıldı.

Saat, temel aktivite takibinin yanı sıra kişiselleştirilmiş koçluk ve rehberlik gibi ek özelliklere de sahip olacak. Fitness esnasında kişinin motive olması ve sağlıklı yaşam tarzını benimsemesi açısından koçluk, rehberlik özellikleri hayati önem taşıyor.

Huawei Watch Fit 3 Fiyatı

Huawei Watch Fit 3’ün tasarımı Apple Watch’a çok benzetildi. Sızıntılara göre Apple Watch gibi belirgin çerçevelere ve kare forma sahip olacak. Dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sunulması beklenen saat, fiziksel bir butondan oluşacak.

Akıllı saatin aynı zamanda duyarlı dokunmatik ekrana sahip olması bekleniyor. Bu dokunmatik ekran, yüksek çözünürlüklü olacak. Sezgisel gezinme ve net görseller sunacak. Kullanıcı dostu arayüzü ve şık tasarımıyla da dikkat çekecek. Estetik duruşa sahip olması beklenen Huawei Watch Fit 3 fiyatıysa şu an için bilinmiyor. Bu konuyla ilgili detaylar belli olduğunda buradan sizlere aktaracağız.