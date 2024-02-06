Samsung Galaxy Fit 3 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung, dört yıl sonra yeni nesil akıllı bilekliği Galaxy Fit 3’ü piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Galaxy Fit 3, hem tasarım hem de performans açısından önceki modellerden farklılık gösterecek.

Galaxy Fit 3’ün özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili tüm detaylar yazımızda yer alıyor.

Samsung Galaxy Fit 3 Özellikleri

1.61 inç boyutunda ve 302ppi piksel yoğunluğuna sahip OLED bir ekran bulunuyor. Ekran, renkli ve canlı görüntüler sunuyor. Ayrıca ekranın dokunmatik hassasiyeti de artırılmış durumda.

Galaxy Fit 3’ün sadece 21.39 gram ağırlığı bulunuyor. Bu da onu çok hafif ve rahat bir akıllı bileklik yapıyor. Ayrıca, IP68 toza ve suya dayanıklılık sertifikasına da sahip. Böylece kullanıcılar, Galaxy Fit 3 ile yüzme, koşma veya bisiklete binme gibi aktiviteler yapabiliyor.

En dikkat çekici özelliği ise batarya ömrü oluyor. Tam şarj ile 21 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Bu, Galaxy Fit 2’den bir hafta daha uzun bir pil ömrü anlamına geliyor. Gri, pembe altın ve gümüş renk seçenekleri bulunuyor

İvme ölçer, jiroskop, kalp atışı sensörü ve uyku takibi gibi özellikler sayesinde sağlık konusunda iddialı görünüyor. Galaxy Fit 3’ün GPS’e sahip olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.

Bazı kaynaklar, Galaxy Fit 3’ün GPS desteği sunacağını iddia ederken, bazıları ise bunun tersini söylüyor. GPS desteği, akıllı bileklikler için önemli bir özellik olduğu için Fit 3'te de bulunacağı düşünülüyor.

Samsung Galaxy Fit 3 Çıkış Tarihi

Samsung’un yeni akıllı bilekliği Galaxy Fit 3’ün ne zaman tanıtılacağı da merak ediliyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Ancak Samsung’un bu tarihi değiştirme ihtimali de var.

Samsung Galaxy Fit 3 Fiyatı

Galaxy Fit 3’ün fiyatı 80 dolar civarında olması beklenirken Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.

Samsung’un yeni akıllı bilekliği Galaxy Fit 3, hem tasarım hem de performans açısından rakiplerine kafa tutacak gibi görünüyor. Peki siz Galaxy Fit 3’ü beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.