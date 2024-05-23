Uzun Pil Ömrü, Şık Tasarım, Uygun Fiyat: Huawei Watch Fit 3, Apple Watch'a Meydan Okuyor! (inceleme)

Huawei, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin başarılı teknoloji serilerine son eklentisi ise kısa süre önce tanıtılan Huawei Watch Fit 3 oldu. Özellikle uygun fiyatlı ve şık tasarımıyla dikkat çeken Watch Fit 3, serinin önceki modellerine kıyasla pek çok yenilik ve geliştirilmiş özellikler sunuyor.

Peki Huawei Watch Fit 3 özellikleri neler, kullanıcılara neler sunuyor? Biz de bu saati sizler için inceledik ve yenilenen tasarımı, güçlenen özellikleri ve gelişen fitness takibi gibi yetenekleriyle size neler sunduğuna baktık. İşte Huawei Watch Fit 3 incelemesi...

Huawei Watch Fit 3 İnceleme: Özellikler ve Yenilikler Neler?

Huawei Watch Fit 3 incelemesine ekran özelliklerinden başlayacak olursak, akıllı saatin 1,82 inç AMOLED ekranıyla dikkat çektiğini söyleyebiliriz. 408x480 piksel çözünürlüğündeki panel, 1500 nit parlaklık, 347 PPI ve 60 Hz yenileme hızıyla fiyat segmentindeki rakiplerinden daha iyi özelliklere sahip.

AMOLED ekran gerçekten canlı ve parlak, dış mekanlarda bile rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca yüksek PPI ve geliştirilmiş işlemci sayesinde önceki modele göre daha keskin görüntü almak ve daha akıcı bir gezinme deneyimi elde etmek mümkün.

Ayrıca Huawei serinin önceki modellerindeki dikdörtgen ekran tasarımını kare bir ekran ile değiştirmiş Bu sayede şirket bir yandan işlevselliği artırırken, diğer yandan da daha şık bir tasarım yakalamyı başarmış.

Üstelik uyumluluk da bir problem değil. Huawei Health uygulaması App Store, Play Store ve Galaxy Store'dan indirilebilir ve Android ve iOS cihazlarla sorunsuz bir şekilde eşleşir. Bu, Huawei Watch Fit 3'ün geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesini sağlıyor ve kullanım kolaylığı sunuyor.

Elbette ki Android ve iOS ile uyumlu Huawei Watch Fit 3, inceleme esnasında direkt göze çarpan başka yeniliklere de sahip.

Bunlardan en çok dikkat çekeni ise akıllı saati kullanma şeklinizi bile değiştiren yeni tuşlar. Serinin önceki versiyonlarında yer alan tuş sayısını artıran Huawei, GT serisinden de aşina olduğumuz dönen ve tıklanabiilen bir buton (taç) eklemiş. Bu sayede genel arayüz deneyimi iyileştirilirken yeni fonksiyonlar da saate eklenmiş.

Üstelik Android ve iOS ile uyumlu olan bu akıllı saat, rakiplerinden sıyrılarak standart kullanımda 10 gün, yoğun kullanımda ise 7 gün batarya ömrü sunuyor. Hızlı şarj özelliği ile ise 10 dakikada tüm gün kullanım imkanı sunuyor. Huawei Watch Git 3 60 dakikada ise tam şarj olabiliyor.

Söz konusu kullanım süresi benzer boyutlardaki rakiplerle kıyaslandığına tam anlamıyla kullanıcıların ağzını açık bırakıyor. Örneğin, eğer siz ya da çevrenizdeki biri daha önce Apple Watch kullandıysa bilir ki saatinizi en azından haftada 4-5 kez şarj etmeniz gerekiyor.

Ki ödediğiniz para göz önünde bulundurulduğunda bu pek de ideal bir kullanım senaryosu değil. Huawei Watch Fit 3 ise neredeyse 1/3 fiyatına olmasına rağmen pil özellikleri ile bu soruna son veriyor. Ayda sadece 3-4 kez şarj etmeniz gereken bir ürün ile günlük şarj stresini tamamen ortan kaldırıyor.

Huawei Watch Fit 3 Teknik Özellikleri:

Ekran

Ekran Boyutu : 1.82 inç AMOLED

: 1.82 inç AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 408x480 piksel

: 408x480 piksel Piksel Yoğunluğu : 347 PPI

: 347 PPI Parlaklık : 1500 nit

: 1500 nit Yenileme Hızı: 60 Hz

Tasarım

Kalınlık : 9.9 mm

: 9.9 mm Ağırlık : 26 g

: 26 g Gövde Malzemesi : Alüminyum Alaşım

: Alüminyum Alaşım Kordon Malzemesi : Değiştirilebilir deri, fluoro kauçuk, naylon örgü

: Değiştirilebilir deri, fluoro kauçuk, naylon örgü Renk Seçenekleri: Altın, Gümüş, Gümüş/Kırmızı, Koyu Gri, Roze Altın

Genel Özellikler

Suya Dayanıklılık : 5 ATM

: 5 ATM Telefon Görüşmesi : Bluetooth üzerinden

: Bluetooth üzerinden Mikrofon ve Hoparlör: Var

Sağlık ve Yaşam

Kalp Atış Hızı Monitörü : Huawei TruSeen 5.5+

: Huawei TruSeen 5.5+ Uyku Monitörü : Huawei TruSleep 4.0

: Huawei TruSleep 4.0 SpO2 Monitörü : Var

: Var Stres Seviyesi Gösterimi: Var

Spor ve Aktivite

Spor Modları : 100'den fazla

: 100'den fazla Ekranda Egzersiz Animasyonları : Var

: Var Aktivite Takibi: Var

Batarya

Batarya Ömrü : Standart kullanımda 10 gün, yoğun kullanımda 7 gün

: Standart kullanımda 10 gün, yoğun kullanımda 7 gün Hızlı Şarj: 10 dakikada tüm gün kullanım, 60 dakikada tam şarj

Bağlantılar

Konum Bilgisi : GPS, Beidou, Galileo, Glonass, QZSS

: GPS, Beidou, Galileo, Glonass, QZSS Bluetooth Versiyonu: 5.2

Huawei Watch Fit 3'ün Kolunuzda Olduğunu Bile Unutacaksınız

Huawei Watch Fit 3 teknik özellikleri ile etkileyici bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bildiğiniz üzere kağıt üzerinde iyi duran şeyler bazen gerçek dünyada karşılık bulmuyor. Neyse ki Watch Fit 3 bu sorunu yaşatmıyor.

Tüm bu özellikler, sensörler ve fazlasını barındırmasına rağmen Huawei Watch Fit 3'ün ağırlığı sadece 26 gram. Bu da onu hafif ve konforlu bir ürün olarak karşımıza çıkarıyor. saat, saat, bilekte neredeyse hissedilmiyor neredeyse hissedilmiyor.

Huawei Watch Fit 3, sadece teknolojik özellikleriyle değil, aynı zamanda kişiselleştirme seçenekleriyle de öne çıkıyor. Değiştirilebilir kordonlar sayesinde akıllı saatinizi tarzınıza uygun hale getirebilirsiniz.

İster klasik bir deri kayış, ister spor bir kauçuk, ister şık bir örgü kordon tercih edin, Watch Fit 3'ü her anınıza ve her kıyafetinize uyacak şekilde kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca yerleştirilen mekanizme sayesinde söz konusu kordonları değiştirmek de oldukça kolay.

Huawei Watch Fit 3 Sağlığınızı Daima Takip Edin

TruSleep 4.0 ve TruSeenTM 5.5 teknolojileri ile gelişmiş nabız, adım, kalori, SpO2 ve stres takibi sunuluyor. Yeni eklenen aktivite halkaları ve kalori yönetimi özellikleri, kullanıcıları fitness hedeflerine ulaşmaya motive ediyor. Ayrıca 100'den fazla spor modu ile kullanıcılar, yürüyüş-koşu, basketbol, ip atlama ve yüzme gibi çeşitli aktiviteleri takip edebiliyorlar.

Huawei Personal Trainer ile animasyonlu egzersiz rehberliği, kişisel fitness kursları sunuyor. Cihaz, Huawei Health uygulaması ile entegre çalışarak, kullanıcıların sağlık ve fitness verilerini anlamalarını kolaylaştırıyor. Ayrıca, Bluetooth bağlantısı ile telefon aramalarını kabul etme/reddetme ve müzik çalma gibi işlevleri de gerçekleştirebiliyor.

Huawei Health uygulamasını App Store'da, Android uygulama mağazalarında ya da AppGallery'de bulabilirsiniz.

Huawei Watch Fit 3 Fiyatı

Huawei Watch Fit 3, Türkiye'de 4.499TL'den satılıyor. Ayrıca Huawei resmi mağazası üzerinden size 1.499 TL x 3 ay taksit imkanı da sunuyor. Ayrıca, resmi mağazadan yapacağınız alışverişte AFIT3PR kodunu kullanarak 300 TL değerinde kupon sahibi olabilirsiniz.

Üstelik Huawei Watch Fit 3 buna ek olarak 300 TL standart sepet indirimi ve 699 TL değerinde hediye kayış ile birlikte temin edilebilir. Bu cazip teklifler, kullanıcıların Huawei Watch Fit 3'ü daha uygun fiyatlarla edinmelerini sağlıyor.

Günün sonunda baktığımızda Huawei Watch Fit 3'ün hem fiyat hem de performans anlamında pek çok rakibine fark atacak avantajlar sunduğunu görüyrouz. Elbette ki sizin için en doğru ürünü seçmek, bütçe ve ihtiyaçlar gibi faktörleri belirledikten sonra yine size kalmış. Ancak teknoloji devinin son ürününü dikkate almakta da fayda var.