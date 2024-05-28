Huawei Watch Fit 2 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Çok şık bir görünüme ve etkileyici özelliklere sahip olan Huawei Watch Fit 2 su geçirir mi? Bu sorunun yanıtı, Huawei tarafından üretilen akıllı saat modelini satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Bu rehberde Huawei Watch Fit 2 suya dayanıklı mı sorusunu yanıtlayacağız. Bu soruyu yanıtlamadan önce akıllı saatin özelliklerine ve fiyat etiketine göz atalım.

Huawei Watch Fit 2 Özellikleri

Ekran Boyutu : 1,74 inç

: 1,74 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 480 x 336 piksel

: 480 x 336 piksel Boyut : 33,5 x 46 x 10,8 mm

: 33,5 x 46 x 10,8 mm Kullanım Süresi : Standart kullanımda 10 gün

: Standart kullanımda 10 gün Uyku Takibi : Var

: Var Stres Takibi : Var

: Var Nabız Sensörü : Var

: Var SpO2 Takibi : Var

: Var Bluetooth : 5.2

: 5.2 Ağırlık: 26 gram (kayış hariç)

Sahip olduğu özellikler sayesinde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilen Watch Fit 2 animasyonlu egzersiz rehberi sunuyor. 97 farklı spor takip ve analiz modu ile dikkat çeken cihaz gün içerisinde atılan adım sayısı ve yakılan kalori miktarını gösteriyor.

SpO2 (kandaki oksijen seviyesi), stres, kalp atış hızı ve uyku takibi yapabilen akıllı saat standart kullanımda 10 gün, yoğun kullanımda ise 7 gün pil ömrü sunuyor. Peki, Android ve iOS ile uyumlu olan Huawei Watch Fit 2 ne kadar fiyata satılıyor?

Huawei Watch Fit 2 Fiyatı Ne Kadar?

Siyah, sakura pembesi, beyaz, gümüş ve mavi olmak üzere beş farklı renk seçeneği sunan Huawei Watch Fit 2 isimli akıllı saat modeli 3 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Huawei Watch Fit 2 Su Geçirir mi?

5 ATM suya dayanıklı olan Huawei Watch Fit 2 suya karşı dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. En iyi akıllı saatler arasında yer alan Watch Fit 2, ISO standardı 22810:2010 kapsamında 50 metreye kadar suya dayanıklıdır.

Bu dayanıklılık, havuzda ya da denizde yüzmek gibi sığ su aktiviteleri için kullanılabileceğini gösteriyor. Akıllı saatin tüplü dalış, su kayağı veya yüksek hızlı su veya sığ derinliğin altına daldırma içeren aktiviteler için kullanılmaması gerektiği belirtiliyor.

Bu rehberde Huawei Watch Fit 2 suya dayanıklı mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu akıllı saat ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.