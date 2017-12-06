Flaming Ring, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz bir kurguya sahip olan oyunda keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Arkadaşlarınıza meydan okuyup evrenin sınırlarını keşfedebileceğiniz bir mobil oyun olma özelliği taşıyan Flaming Ring, rakiplerinin halkalarını ele geçirmeye dayalı bir oyundur. Stratejik hamleler yaparak ilerlemeniz gereken oyunda zekanızı kullanıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun olan Flaming Ring, zorlu bölümleriyle de dikkat çekiyor. Oyunda 200'den fazla zorlu bölüm yer alıyor. Liderlik tablosuna da sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşarak liderlik koltuğuna oturmaya çalışıyorsunuz. Öğrenmesi de oldukça kolay olan oyunda keyifli bir deneyim yaşayabildiğinizi de söyleyebilirim. Işıklı grafikleri ve sürükleyici kurgusuyla Flaming Ring sizleri bekliyor.

Flaming Ring oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.