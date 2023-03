Elden Ring Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

OYUN

Elden Ring'in Yeni DLC'si 'Shadow of the Erdtree' Duyuruldu

FromSoftware, Elden Ring için gelecek yeni bir DLC genişlemesi olan Shadow of the Erdtree'yi resmî olarak duyurdu. Geliştirici, DLC'nin şu anda geliştirme aşamasında olduğunu doğruladı ancak şu an için herhangi bir çıkış tarihi açıklamamayı tercih etti.