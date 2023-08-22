Elden Ring Hakkında Bilmeniz Gerekenler: Nasıl Bir Oyun, Kolay Modu Var mı?

Şüphesiz ki 2022’nin en büyük toplarından biri olan Elden Ring uzun süre etkisinden çıkamayacağımız bir moda soktu bizi. Oyunun çıkışının üzerinden belli bir süre geçmiş olmasına rağmen hala pek çok yeni oyuncu Elden Ring oynamaya başlıyor.

Elden Ring bir FromSoftware oyunu. FromSoftware de son yılların en önemli oyun firmalarından bir tanesi. Öyle ki Demon’s Souls ve Dark Souls oyunlarıyla Souls-like diye bir tür yarattılar ve oyun sektörüne yön verdiler.

Zorluğu ve karanlık yapısı ile öne çıkan bu oyunlar yıllar içerisinde kendi kemik kitlelerini oluşturmayı başardılar. Elden Ring ile birlikte bu firmanın oyunları artık neredeyse herkese ulaştı. Daha önce hiç FromSoftware oyunlarını oynamamış kişiler bile Elden Ring ile bu dünyaya giriş yaptılar. Hal böyle olduğundan pek çok yeni oyuncunun aklında soru işaretleri oluştu.

Biz de sizler için Elden Ring hakkında bilinmesi gerekenleri derlediğimiz bir yazı oluşturmak istedik. Böylelikle Elden Ring’e yeni giriş yapmış olanlar ve oyuna ileride başlayacak olanlar için bu yazımız bir rehber niteliğinde olacak.

Elden Ring Nasıl Bir Oyun

En çok merak edilen konulardan biri Elden Ring’in tam olarak nasıl bir oyun olduğudur. Elden Ring özünde açık dünyaya sahip bir aksiyon ve macera oyunudur. Ancak tahmin ettiğiniz gibi bununla bitmiyor. Zira Elden Ring’i diğer aksiyon ve macera oyunlarından ayıran bir sürü özelliği var.

Bu özelliklerden ilki oyunun zorluğudur. Diğer pek çok oyun sizin elinizden tutar ve oyunun tüm detaylarını sizlere anlatır. Elden Ring pek böyle bir oyun değil. Dark Souls gibi oyunların popülerleşmesini ve dilden dile aktarılmasının temel sebebi oyunun zor bir yapıya sahip olmasıdır.

Bu noktada endişelenmenize pek gerek yok çünkü FromSoftware oyunları içerisindeki belki de en kolay oyun Elden Ring’tir. Bunun pek çok sebebi var. Oyundaki büyüler ve bazı silahlar oyunu gerçekten çok kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra oyunun açık dünyaya sahip olması da oyunu kolaylaştıran faktörlerden bir tanesi.

Açık dünyada dilediğiniz gibi gezebildiğiniz bu oyunda çeşitli bölgelere giriyorsunuz ve önünüze çıkan düşmanları öldürmeye çalışıyorsunuz. Oyundaki büyük düşmanları öldürdüğünüzde yeni bölgelere erişim kazanıyorsunuz ve sürekli ilerleyerek oyunun hikayesini ilerletmeye çalışıyorsunuz.

Elden Ring Hangi Karakterle Başlamalı?

Elden Ring’te pek çok karakter var. Başlangıç olarak karakteriniz büyük öneme sahip olsa da belli bir noktadan sonra seviye atladıkça karakterinizi kendi istediğiniz gibi şekillendirdiğiniz için pek de bir önemi kalmıyor ancak oyunun ilk saatlerini nasıl geçirmek istiyorsanız ona göre bir karakter seçmelisiniz.

Elden Ring’e başlamadan önce Hero, Bandit, Astrologer, Warrior, Prisoner, Confessor, Wretch, Vagabond, Prophet ve Samurai karakterlerinden birini seçmeniz gerekiyor. Eğer oyunda yeniyseniz ve yakın dövüşte kendinize güvenemiyorsanız, büyüler ile ilerlemek mantıklı olabilir. Bu nedenle Intelligence, Arcane ve Faith’i yüksek karakterleri seçebilirsiniz. Astrologer, Confessor ve Prophet başlangıç için uygun karakterlerdir.

Souls-like oyunlara aşinaysanız ve yakın dövüşe girmekten yana sıkıntınız yoksa Hero, Warrior ve Samurai sınıflarından hoşunuza gideni seçebilirsiniz.

Elden Ring Ne Kadar Sattı

Çok. Şubat 2023 verilerini göz önüne aldığımız zaman 20 milyonu aşkın bir satış adedine ulaşan Elden Ring yapımcıların yüzünü güldürmüş olmalı. Yaklaşık 1 yıl içerisinde 20 milyondan fazla oyuncuya ulaşmış olması Elden Ring gibi bir oyun için muhteşem bir başarı.

Elden Ring’den önce FromSoftware, sadece kendi kitlesi için oyun üretiyor gibiydi. Elden Ring ile beraber ulaştığı oyuncu sayısı arttı ve artık pek çok kişi bu tarz bir oyuna aşina.

Elden Ring Ne Kadar Sürüyor?

Elden Ring büyük bir oyun. Bu nedenle pek çok oyuncu Elden Ring kaç saatte biter diye soruyorlar. Şunu baştan söyleyelim ki Elden Ring uzun bir oyun. Birkaç günde bitirebileceğiniz basit bir oyun değil. Birkaç haftanızı veya ayınızı bu oyunla geçirebilmeniz mümkün.

Oyunların ortalama ne kadar sürede bitirilebileceği ile alakalı istatistikler paylaşan bir site olan howlongtobeat.com’un verilerine göre Elden Ring ortalama 55-60 saat arası bir tecrübe sunuyor. Eğer oyundaki her şeyi görmek ve tüm başarımları almak istiyorsanız 100 saat üzeri bir tecrübeye hazır olun.

Elden Ring Kolay Mod Var Mı?

Sadece Elden Ring için değil, neredeyse tüm Dark Souls oyunları için de sorulan bir soru bu. Zira bunu mod olarak değil, oyuncular bizzat oyunun içine entegre edilmiş bir seçenek olarak istiyorlar. Yıllardır bu oyun türüne ısınamamış insanlar tarafından süregelen bir istek olan kolay mod Elden Ring için mevcut. Nexusmod'un internet sitesine giderek Elden Ring'in kolay modunu indirebilirsiniz.

Elden Ring İndirime Girer mi?

Maalesef ki artan döviz kurundan ötürü Elden Ring’in fiyatı sürekli yükselişte. Çıktığı günden beri belirli aralıklarla sürekli zamlanan Elden Ring çok büyük bir indirim almadı. %30 indirim alan Elden Ring sık sık indirime girebilecek bir oyun değil. Bu nedenle eğer imkanınız varsa ve indirim yakalarsanız oyunu satın alın.

Aksi takdirde oyunun fiyatı daha da zamlanabilir ve ileride çok daha büyük bir indirim gelse bile eski fiyatından daha pahalıya satın almak durumunda kalabilirsiniz.

Elden Ring hakkında bilmeniz gereken her şeye değindik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Elden Ring oynamayı düşünüyor musunuz? Daha önce hiç Souls-like bir oyun oynamış mıydınız? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.