Flappy Monster, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu bölümleri ve keyifli atmosferiyle dikkat çeken oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Flappy Monster, yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuduğunuz bir oyundur. Harika bir atmosfere sahip olan oyunda engellerin arasından sıyrılarak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Tüm yaştan bireylerin rahatlıkla oynayabileceği oyunda kolay kontroller bulunuyor. Farklı karakterleri kontrol edip harika zamanlar geçirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda reflekslerinizi de sonuna kadar sınamanız gerekiyor. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Flappy Monster oyununu mutlaka denemelisiniz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Flappy Monster tam size göre.

Flappy Monster oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.