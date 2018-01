Floating Stickies uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızın ekranına post-it şeklinde notlar ekleyebilirsiniz.

Farklı bir konsept sunan not alma uygulaması olan Floating Stickies, notlarınızı uygulama içinde saklamaktan ziyade ekranda her an görebilmenizi sağlıyor. Ekranın herhangi bir bölümüne ekleyebileceğiniz ve her an görebileceğiniz not kağıtları oluşturabileceğiniz Floating Stickies uygulamasında birden fazla not kağıdı ekleyebilmeniz de mümkün. Eklediğiniz notları paylaşma seçeneği de sunan Floating Stickies uygulamasının özellikleri bununla da sınırlı değil.

Ekrana eklediğiniz not kağıtlarının telefonunuzu kullanmanıza engel teşkil etmediğini de bilmenizde fayda var. Animasyonlu geçişler ve çeşitli renklerde not kağıdı oluşturma seçeneği sunan Floating Stickies uygulaması, Google Drive ve Dropbox gibi bulut depolama servisleriyle senkronize bir şekilde çalışıyor. Siz de unutmak istemediğiniz notlarınızı ekranınıza yerleştirmek istiyorsanız, Floating Stickies uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.