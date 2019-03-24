Mobil platformda bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Food POP farklı yiyecek bloklarını eşleştirebileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Kaliteli grafiklerin ve ses efektlerinin yer aldığı bu oyunda amaç, meyve ve sebzelerin yer aldığı blokları birleştirmek ve doğru eşleştirmeleri yaparak blokları yok etmektir. Aynı türden 3 gıdayı bir araya getirerek eşleştirmeli ve yiyecek bloklarını azaltarak onlardan tamamen kurtulmalısınız. Oyunu internet bağlantısına ihtiyaç duymadan dilediğiniz yerde ve zamanda oynayabilirsiniz.

Oyun içerisinde onlarca farklı eşleştirme bloğu bulunmaktadır. Ayrıca birbirinden zor yüzlerce bölüm yer almaktadır. Aynı gıdaları eşleştirmek için gıdaya basılı tutarak istediğiniz bölgeye sürüklemeniz yeterli olacaktır. Bu sayede eşleştirmeleri başarılı bir şekilde yapabilir ve seviye atlayarak yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Android işletim sistemini içeren tüm cihazlarda sorun yaşamadan oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Food POP: New puzzle gravity world, yüz binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.