Indie Oyun Nedir? Bağımsız Oyun Ne Demek?

Oyun dünyasına yeni giriş yaptıysanız muhtemelen indie oyun nedir sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz çünkü pek çok dijital oyun mağazasında diğer oyunların yanı sıra indie bölümü de bulunur.

Indie oyunlar özellikle son yıllarda tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe ulaştı. Bu yapımlar genellikle büyük bütçeli değildir ve farklı bir deneyim sunar. Peki, bağımsız oyun ne demek? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu cevaplayacağız.

Indie Oyun Nedir?

Indie oyun, kısaca bağımsız oyun demektir. Büyük oyun şirketlerinden destek almayan bağımsız geliştiriciler tarafından piyasaya sürülen oyunlara indie oyun denir. Bu geliştiriciler hem finansal hem de yaratıcılık açısından büyük stüdyolardan bağımsız olarak çalışır.

Bu, geliştiricilere alışılmadık anlatı, görsellik ve oyun mekaniği ile oyunlar geliştirmesine yardımcı olur. Çoğu zaman gerçekten farklı ve akılda kalıcı oyunların deneyimlenmesi sağlanır. Dolayısıyla bu yapımlar genellikle yenilikçi ve deneyseldir.

Bununla birlikte bağımsız oyunları yalnızca düşük bütçeyle yapılan yapımlar diye sınırlamamak gerekiyor çünkü bazı indie oyunların büyük bütçesi mevcut. Örneğin 2016 yılında piyasaya sürülen açık dünya bulmaca oyunları arasında yer alan The Witness için milyonlarca dolar bütçe ayrıldığı söyleniyor.

Genellikle küçük ekipler tarafından ve hatta tek kişi tarafından geliştirilen bağımsız yapımlar, AAA olarak nitelendirilen yapımlardan sıkılan ve farklı oyun arayan oyunculara hitap ediyor. Bu yapımlar 2 boyutlu ve 3 boyutlu olabiliyor ancak genellikle 2 boyutlu olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız Oyunların Tarihi

Son zamanlarda büyük bir popülerlik elde edilmesi sonucunda bağımsız oyunlar sektörde yeni bir trend gibi görünüyor ancak indie kavramı uzun yıllar öncesine dayanıyor. Piyasaya sürülen ilk bağımsız oyunlardan biri olan Spacewar! 1963 yılında oyuncularla buluştu.

1980'li ve 1990'lı yıllarda dünyanın dört bir yanındaki geliştiriciler ilk kişisel bilgisayarlarında bağımsız oyunlar geliştirmeye başladı. David Braben ve Ian Bell tarafından piyasaya sürülen uzay savaşı oyunu Elite çıktı. Bu dönemde oyuncularla buluşan Another World ve Nethack isimli indie yapımlar da öne çıkıyor.

2000'li yıllara gelindiğinde dijital oyun mağazaları yükselişe geçti. Steam ve GOG, geliştiricilerin oyunlarını oyunculara doğrudan sunmasına imkân tanıdı. Yapım sürecinde oyun geliştirme programları Unreal Engine ve Unity de önemli katkı sağladı.

2000'li yıllarda Braid, RuneScape ve Cave Story gibi oyunlar önemli bir popülerliğe ulaştı. Günümüzde indie yapımlar olağanüstü bir büyüme elde etti. Günümüzde bazı bağımsız oyunlar, büyük stüdyoların sunduğu oyunlarla hem eleştirel beğeni hem de finansal başarı açısından rekabet edebiliyor.

Son 15 yıl içerisinde geliştirilen Minecraft, Hollow Knight, Undertale ve Celeste tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine ulaştı ve milyonlarca dolar gelir elde etmeyi başardı.

En Popüler Bağımsız Oyun Stüdyoları ve Geliştiricileri

Mojang Studios

Team Meat

Toby Fox

Mojang Studios

Bağımsız oyun alanında en fazla tanıtılan stüdyolardan biri olan Mojang Studios, ilk olarak 2009 yılında "Notch" olarak da tanınan İsveçli programcı ve tasarımcı Markus Persson tarafından kuruldu. Mojang, yıllardır popülerliğini sürdürerek büyük bir başarı elde eden Minecraft'ı geliştiren şirkettir.

Mojang, 2014 yılında Microsoft tarafından 2,5 milyar dolar karşılığında satın alındı. Söz konusu stüdyonun en iyi oyunları arasında Cobalt ve Scrolls da bulunuyor.

Team Meat

Tüm dünyada büyük bir popülerliğe ulaşan Super Meat Boy'u geliştiren stüdyo Team Meat, Edmund McMillen ve Tommy Refenes tarafından kuruldu. Team Meat, son derece zorlu oynanış mekaniğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Super Meat Boy'un yanı sıra The Binding of Isaac ve Super Meat Boy Forever isimli oyunları da geliştirdi.

Toby Fox

Oyun tasarımcısı ve geliştiricisi Toby Fox, indie oyun dünyasının en önemli isimlerinden bir tanesidir. Çok yetenekli olan Fox'un oyunları dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından beğeniliyor. Popüler geliştiricinin piyasaya sürdüğü oyunlardan bazıları Undertale ve Deltarune'dur.

Bu rehberde indie oyun nedir sorusunu yanıtladık. Peki, en sevdiğiniz bağımsız oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.