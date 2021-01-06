Mobildeki en iyi futbol menajerlik oyunlarından Football Master 2021 sezonunu açtı! Football Master 2 Google Play'de!
Football Master 2, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz futbol menajerlik oyunu. 10 milyondan fazla indirme ile Google Play’deki en popüler futbol menajerlik oyunlarından biri olan Football Master’ın yenisi geliştiricisi tarafından şu anda oyun dünyasındaki en özgün ve çığır açan futbol menajerliği oyunu olarak tanımlanıyor. Football Master 2 Google Play’den ücretsiz indirilebilir!
Football Master 2 İndir
Football Master 2’de kendi takımınızı kuruyor, oyuncularınızı süperstar olmaları için eğitiyor ve dünya genelinde diğer menajerlerle farklı lig ve turnuvalarda oynuyorsunuz.
- Resmi lisanslı oyun: Football Master 2, FIFPro ve farklı liglerden en iyi kulüplerin resmi lisanslarıyla birlikte istatistikleri ve yetenekleri sahadaki performanslarına bağlı olarak gerçek zamanlı güncellenen 5000’den fazla gerçek oyuncu içeriyor. Ayrıca kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşatmak için en yeni resmi formaları ve beğenilen kulüp ürünlerini kullanıma sunuyor.
- Süper yıldızlarla sözleşme imzalayın: Rüya takımınızı (Orta saha ustası De Bruyne, Gol makinesi Lewandowski, Efsanevi forvet Ibrahimovic gibi) oluşturmak için en iyi oyuncuları gözlemleyin, koçluk edin ve sözleşme yapın! Takımınızdaki dünyanın en iyi oyuncuları ile durdurulamaz olacaksınız!
- Benzersiz geliştirme sistemi: Oyuncularınızı dünya genelinde tanınan yıldızlara dönüştürmek için üst seviye bir spor şehri inşa etmek için modları (Oyuncu eğitimi, yeterlik, antrenman, yetenek) gözden geçirin.
- Strateji ve taktikler: Futbol, strateji ve yetenek isteyen bir spordur. Rakiplerinizi futbol tarzınızla yenmek istiyorsanız taktiklere dikkat edin, bunlar çok önemlidir. (Takım becerileri, diziliş, hücum ve savunma taktikleri, kim, tarzlar vb.)
- Çarpıcı üç boyutlu maçlar: Büyüleyici bir 360 derece 3 boyutlu stadyum atmosferinde şampiyonluğu kazanan takımınızı özleyecek misiniz? Futbol rüyasını sonuna kadar yaşayın!
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