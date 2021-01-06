Football Master 2, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz futbol menajerlik oyunu. 10 milyondan fazla indirme ile Google Play’deki en popüler futbol menajerlik oyunlarından biri olan Football Master’ın yenisi geliştiricisi tarafından şu anda oyun dünyasındaki en özgün ve çığır açan futbol menajerliği oyunu olarak tanımlanıyor. Football Master 2 Google Play’den ücretsiz indirilebilir!

Football Master 2 İndir

Football Master 2’de kendi takımınızı kuruyor, oyuncularınızı süperstar olmaları için eğitiyor ve dünya genelinde diğer menajerlerle farklı lig ve turnuvalarda oynuyorsunuz.