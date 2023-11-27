FM 24 Hileleri ve İpuçları Nelerdir?

FM 24, Sports Interactive tarafından geliştirildi. Sega’nın yayınladığı futbol menajerlik simülasyon video oyunu olan Football Manager 2024, 6 Kasım 2023 tarihinde yayına girdi. FM 2024’te oyuncular, profesyonel bir teknik direktör gibi oyunu yönetiyor.

Football Manager oyununun yeni versiyonu FM24, hile ve ipuçlarıyla daha keyifli hale gelebiliyor. Biz de bu yazımızda FM 24 hileleri ve ipuçlarından bahsedeceğiz.

FM 24 Hileleri Nedir?

FM 24 hileleri, oyun içerisindeki birçok takımla uyumlu çalışıyor. Hileler doğru şekilde uygulandığı takdirde oyunda üstünlük elde etme şansı da artmış oluyor. Genel olarak “4-3-2-1” formasyonundan oluşan Football Manager hileleri birçok takımda uygulanabiliyor.

FM 24 hileleri doğrultusunda takımın gol atabilmesi için forvet oyuncusunun bitirici olması gerekiyor. Aynı zamanda iyi koordinasyona sahip olması da çok önemlidir. Gol yememek için de dört savunma oyuncuları, bir hattın üzerine dizilerek geriye dönük şekilde oynatılabiliyor.

FM 24 taktikleri ile oyun oynarken hem sol hem de sağ kanatlar, gol atmak için kullanılıyor. Football Manager hileleri sayesinde oyun planı oluşturulabiliyor. Ayrıca kısa paslaşmalarla oyun daha tempolu hale getirilebiliyor.

FM 24 Hileleri İpuçları

FM 24 hileleri ipuçları şu şekilde sıralanabilir;

Penaltı ve korner için vuruşları güçlü oyuncu seçilmelidir.

Uzun atış özelliği yüksek oyuncular, taç atışlarına seçilmesi gerekiyor.

İyi bek yapma, pozisyon alma, öngörüde bulunma, mücadele etme ve tempo tutulmalıdır.

Takım çalışmasına uygun, mücadeleci, doğru pozisyon alabilen, sıçrayabilen, cesaretli, kafa vuruşu sağlam ve güçlü stoperden yana tercih yapılmalıdır.

Doğru kanat oyuncusunun top sürme, hız, dayanıklı, top sürme, orta yapma, yaratıcı ve topsuz oynama gibi yeteneklere sahip olması gerekmektedir.

Forvet oyuncusundaysa hızlı, top sürme yeteneği olan, bitirici ve teknik açıdan güçlü olmasına bakılmalıdır.

Defansif orta saha oyuncularının dayanıklı, top çalma ve pozisyon alma yeteneği güçlü olmalıdır.

Liderlik özelliği yüksek olanlarsa takım kaptanlığına seçilmelidir.

FM 24 İçin Kullanılan Game Editor Nedir ve Nasıl Kullanılır?

FM 24 oyununda hile yapmak için Game Editor uygulaması kullanılabilir. FM 24 Game Editor, Steam ya da Epic Games Store üzerinden indirilip kullanılabilir.

Bu eklenti sadece PC sürümünde yer alıyor. 149 TL fiyatla satılan eklenti, yüklenip ektin hale getirildikten sonra oyun veritabanı istenilen şekilde değiştirilebiliyor.

Kulüp tesislerinden tutunda oyuncu puanları, transferler ve takım bütçesine kadar birçok nokta düzenlenebiliyor. FM 24 Game Editor’un üzerindeki tüm sayfalarda oyuncu, kulüp ve turnuva bilgileri direkt kalem simgesiyle değiştirilebiliyor.

Gizli oyuncu, potansiyel yetenek vb. pek çok özelliğin ayarlaması da yapılabiliyor. FM 24 Game Editor ile değiştirilebilen diğer noktalarsa şu şekilde ifade edilebilir;