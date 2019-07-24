FTM, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinde kullanılmak üzere geliştirilen bir trafik ceza denetim ve bilgilendirme uygulamasıdır.

Emniyet mensuplarına ait olan uygulama ile sürücülerin kural ihlalerini mobil bir şekilde kayıt altına alma imkanı sağlanıyor. Trafik polisleri için faydalı bir uygulama olarak nitelendirebileceğim FTM'yi kullanabilmek için sisteme giriş hakkı olması gerekiyor. Kullanışlı özellikleriyle de dikkat çeken uygulamada kolay bir kullanım yer alıyor. Kullanıcı dostu bir uygulama olarak nitelendirebileceğim FTM, personelin işlerini kolaylaştırıyor.

FTM uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.