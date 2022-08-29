Ölümsüzlük Mümkün Mü? Ölümsüz Olan Canlı Var Mı?

İnsanlar varolduğu günden beridir belki de en çok istedikleri şeylerden biri ölümsüz olmaktır. Bir diğer isteklerinden biri de uçmaktı, insanları kendileri uçamıyor olsa da bir nevi bu hayalleri gerçek oldu. Fakat; masallara, efsanelere, kitaplara ve daha nicelerine konu olan ölümsüzlük, her zaman ilgi çekici olmuştur.

İnsanlar ilk çağlarda erken yaşlarda ölürken teknolojinin ve tıpın ilerlemesiyle insan ömrünü uzatmakta baya bir yol kat etti. Öyle ki ilk çağlarda insanlar ortalama 40 yıl yaşarken şuan 70 ile 100 yıl arası yaşam sürdürmekte.

Bu verilere bakıldığı zaman %100'lük bir ilerlemenin söz konusu olduğu görülüyor. Ancak ölüm bir şekilde insanları buluyor ve yaşam sona eriyor. Peki, ölümsüzlük mümkün mü, insanlar bir gün ölümsüz olabilir mi? Gelin birlikte bakalım.

Ölümsüzlük Mümkün Mü?

İnsanoğlunun en büyük hayalleri arasında ölümsüz olmak vardır. Bu sayede hayatlarında istediklerini yapabilecek vakitleri her zaman olabilir. Efsaneler ve daha nicelerine konu olan ölümsüzlük, bazı canlılar için geçerli olabilir. Örneğin: Turritopsis dohrnii adındaki bir canlı diğer adıyla "Ölümsüz denizanası" yaşamının sonuna yaklaştığı zaman ilk sürece geri dönebilme özelliği bulunmaktadır.

Bu sayede sonsuz bir döngüyle ölümsüz olabilir. Fakat, altı çizilmesi gereken bir konu var, o da ölümsüz denizanası her ne kadar biyolojik olarak yaşam döngüsünün başına dönebilse de diğer canlılar tarafından avlanıldığı taktirde yine ölecektir. Buradan yola çıkarak şu an için hiçbir biyolojik canlının ölümsüz olduğunu söyleyemeyiz.

Yukarıdaki fotoğrafta Turritopsis dohrnii diğer adıyla ölümsüz denizanasını görebilirsiniz.

İnsanlar Bir Gün Ölümsüz Olabilir Mi?

İnsanların ölümsüz olması hem istenilen hem dünya nüfusu açısından istenilmeyen bir şeydir. Birçok defa insanlar keşke bir iksir olsa ve ölümsüz olsa diye içlerinden geçirmektedir. Ancak, gerçekten insanların ölümsüz olması mümkün olabilir mi?

Biyolojik olarak insan hücreleri yaşam boyunca kendini yenilemektedir, bir süre sonra bu yenileme yavaşlar ve insan vücudunda hastalıkların ortaya çıkmasıyla birlikte yaşam son bulur.

İnsanların ölümsüz olması için en çok bilinen yöntemlerden biri de kriyonik beden dondurmadır. Bu işlem tıpkı bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi bir işleme sahiptir. Amacı insanların vücutlarındaki işlevselliği olabildiğince yavaşlatmasıdır.

Bu beden dondurma sayesinde şu an tedavisi bulunamayan hastalıkların ileri ki yıllarda tedavisi bulunduğunda insanlara fayda sağlayacağı düşünülmekte veya bir şekilde ölümsüz olmaya çalışılmaktadır. Ancak burada unutulan bir nokta vardır, o da kriyonik beden dondurmanın tam olarak ne sonuç vereceğinin kesin olmamasından kaynaklanır.

İlerleyen yıllarda donmuş insan bedeni bir şekilde tekrar uyandırılmaya çalışılması hangi sonuçları doğracaktır ya da kriyonik beden donduran şirketlerin bu görevi ne kadar sürdüreceği kesin midir?

Bu gibi birkaç basit soru beden dondurmanın pek işe yarayıp yaramadığı konusunda işaret verebilir. Çünkü bir kriyonik beden dondurma işlemi gerçekleştiren şirket, ilerleyen yıllarda ekonomik sebeplerden dolayı iflas ederse dondurulmuş bedenlere ne olacağıda kesin değildir.

Elbette insanlığın ölümsüzlüğü bulup bulamayacağı halen bilinmemekte. Ancak şu an için ölümsüzlüğün söz konusu olması mümkün değildir, tabi teknoloji ve tıbbın ilerlemesi bize neler göstericeği de halen merak konusu.

Bu içeriğimizde insan oğlunun en büyük hayallerinden biri olan ölümsüzlük mümkün mü, insanlar bir gün ölümsüz olabilir mi? Adlı sorulara cevap verdik. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce bir gün herkes ölümsüz olur mu? Yorumlarda buluşalım.