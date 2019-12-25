G30 - A Memory Maze, her seviyenin el yapımı ve anlamlı olduğu bulmaca tarzında benzersiz ve minimalist bir yaklaşım. Bu, zor geçmişi hatırlamaya çalışan bilişsel bozukluğu olan bir kişinin hikayesidir.

Eşsiz ve ayrı ayrı tasarlanmış bulmacaların 7 ana bölümünde gizlenen anı gizemini çözün. Hafızası azalmış bir insanın hayatını yaşayın. Atmosferik müzik ve sesler sizi nefes kesen hikayeye sürükleyecek. Skor yok, zamanlayıcı yok, “oyun bitti” yok. Her seviye, insanın hayatından küçük bir hatıra çıkarır. İki bölümden oluşan bir bilmece: Hafızanın görsel bir görüntüsü ve her adımda kendini gösteren teleskopik bir metin.

Resmin parçalanmış parçalarıyla başlarsınız ve orijinal resmi geri yüklemek için bunları oynatmanız gerekir. Buna karşılık, teleskopik metin her adımınıza tepki gösterir. Çözüme ne kadar yakınsanız, metin de o kadar fazla olur.