Mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan ve mobil cihazlarda balık tutma fırsatı veren Go Fish bir Kwalee Ltd oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Mobil arcade oyunları arasında yer alan ve hem Android hem de İOS platformunda keyifle oynanan Go Fish ile oyuncular benzersiz çok sayıda balık avlayacak ve para kazanacaklar. Renkli içeriklerin ve kolay oynanabilir bir yapının yer aldığı oyunda basit ve bağımlılık yapıcı bir oynanış yer alacak. İki farklı mobil platformda ücretsiz olması ile yüzleri güldüren başarılı yapım 5 milyondan fazla oyuncu tarafından günümüzde ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Okyanusların gizemlerini keşfedeceğimiz yapımda balık avlama konusundaki yeteneklerimizi de test edebileceğiz.