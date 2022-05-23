Counter Strike Global Offensive (CS GO) sistem gereksinimleri neler? Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan FPS oyununu herhangi bir kasma ve donma problemi yaşamadan oynayabilmeniz için gerekli olan donanım bileşenlerini öğreneceksiniz.

Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen Counter Strike Global Offensive, 21 Ağustos 2012 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. FPS türündeki video oyunu, kısa süre içerisinde çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi.

Counter Strike Global Offensive, 2012 yılında ücretli olarak piyasaya sürüldü ancak geçtiğimiz yıllarda alınan bir karar sonucunda oynaması ücretsiz hale getirildi. İki takımın çeşitli haritalarda mücadele ettiği oyunu şu anda oynayabilmek için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor.

CS GO, oynaması ücretsiz hale gelmesi ile beraber çok daha fazla ilgi gördü çünkü yapım ücretliyken çoğu kişi kararsızlık yaşıyordu. Oyunu oynayabilmeniz için bilgisayarınızın bazı gereksinimleri karşılaması gerekiyor. Aksi takdirde oyun içerisinde donma ve kasma sorunları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kasma ve donma problemleri, oyun deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesidir. Peki, uzun yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran FPS türündeki video oyununun minimum sistem gereksinimleri neler?

CS GO Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7/ Vista / XP

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: 256 MB ya da daha üzeri belleğe sahip ekran kartı

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama Alanı: 15 GB kullanılabilir alan

Tüm dünyada milyonlarca oyuncu tarafından oynanan video oyununu düşük ayarlarda oynayabilmek için ilk olarak bilgisayarınızın Windows XP, Windows Vista, Windows 7 veya daha üzeri bir işletim sistemine sahip olması gerekiyor.

Minimum sistem gereksinimlerine göre bilgisayarınızda 256 MB ya da daha üzeri belleğe sahip olan ekran kartı olması gerekiyor. Bilgisayarınızda yer alan ekran kartı, Pixel Shader 3.0 teknolojisini desteklemeli ve DirectX 9 ile uyumlu olmalıdır.

İşlemci tarafında en az Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750 isteniyor. Bilgisayarınızda yer alan RAM’in ise en az 2 GB olması gerekiyor. DirectX 9.0’a ihtiyaç duyan FPS oyununu bilgisayarınıza kurabilmek için yeterli miktarda kullanılabilir alan olmadır.

Yıllardır popülerliğini devam ettiren video oyununu bilgisayarınıza yükleyebilmek için 15 GB kullanılabilir alana ihtiyacınız var. Bilgisayarınızda yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program ya da video oyunu kaldırma işlemini gerçekleştirerek sisteminizde yer açabilirsiniz. Böylelikle yeterli miktarda kullanılabilir alan elde edebilirsiniz.

CS GO İndir İşlemi Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

"İndir" butonuna basın.

"Oyunu Oyna" butonuna tıklayın.

Steam yüklüyse "Evet, Steam yüklü" butonuna basın.

İstemci açılacaktır.

İstemci üzerinden üyelik bilgilerinizi yazın.

Hesabınıza giriş yapın.

Oyunun sayfasını görüntüleyin.

İndirme işlemini başlatın.

Uzun saatler boyunca keyifli zaman geçirilmesine olanak tanıyan Counter Strike Global Offensive isimli video oyununu herhangi bir ücret ödemeden indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Peki, CS GO indir işlemini gerçekleştirmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Öncelikle Counter Strike Global Offensive oyununu oynayabilmek için bilgisayarınızda Steam isimli istemcinin yüklü olması gerekiyor. Eğer daha önce Steam yüklemediyseniz oyunu indiremez ve yükleyemezsiniz. Dolayısıyla bilgisayarınızda söz konusu istemci yoksa aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

İndirilen kurulum dosyasının üzerine çift tıklayarak veya sağ tıklayıp aç seçeneğini seçerek yükleme sürecini başlatabilirsiniz. Açılan pencere üzerinden yükleme işlemini gerçekleştirin. Bilgisayarınızda söz konusu istemci yüklü değilse muhtemelen Steam hesabınız da yoktur.

Popüler FPS oyununu oynayabilmek için Steam hesabı oluşturma işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun için "Yeni hesap oluştur" butonuna tıklayabilir ve Steam hesap açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Steam istemcisini yükleme ve hesap oluşturma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra popüler video oyununu indirme sürecine geçebilirsiniz. Oyunu indirebilmek için bazı adımları sırası ile uygulamanız gerekiyor.

İndirme işlemi için ilk olarak yukarıda yer alan Counter Strike Global Offensive indirme bağlantısına tıklayabilirsiniz. Bu işlemi yapmanız halinde bir sayfa açılacak. Açılan sayfa üzerinden "İndir" butonuna basın. Söz konusu işlemi uyguladığınız takdirde oyunun Steam sayfası açılacaktır.

Popüler dijital oyun mağazası Steam’in internet sitesi açıldıktan sonra "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Bu işlemi uygulamanız halinde bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Evet, Steam yüklü" butonuna basın. Bu seçeneği seçmeniz durumunda istemci açılacaktır.

İstemci üzerinden üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Eğer Counter Strike Global Offensive isimli yapımın sayfası açılmazsa istemci üzerinde yer alan arama butonu aracılığı ile söz konusu yapımın ismini yazın ve oyunun sayfasını görüntüleyin. Daha sonra indirme işlemini başlatın.

CS GO'yu indirip yükledikten sonra içerik kütüphanesi üzerinden oyunu başlatabilirsiniz. Oyunu açtıktan sonra istediğiniz modu ve haritayı seçebilir ve hemen diğer oyuncular ile oynamaya başlayabilirsiniz. Böylelikle uzun saatler boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Bu yazıda dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan FPS türündeki Counter Strike Global Offensive adlı video oyununun sistem gereksinimlerini açıkladık. Hazırladığımız yazıda ayrıca söz konusu yapımı nasıl indirebileceğinizi de anlattık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.