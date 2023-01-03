CS GO Silahı Sol Ele Alma Nasıl Yapılır?

CS GO silahı sol ele alma işleminin yapılabilmesine olanak tanıyor. Çok pratik bir şekilde gerçekleştirilebilen bu işlem için bir komut yazılması gerekiyor. Peki, silahı sol ele almak için hangi hangi kodu yazmak gerekiyor?

Valve tarafından sunulan Counter-Strike: Global Offensive (CS GO) 2012 yılında piyasaya sürüldü. İlk etapta belirli bir ücret karşılığında satın alınabilen oyun, geçtiğimiz yıllarda oynaması ücretsiz hâle geldi.

İki takımın mücadelesine tanık olduğumuz oyunda normal şartlarda silah karakterin sağ elinde yer alıyor fakat bazı oyuncular silahı sol ele almak istiyor. Counter-Strike: Global Offensive'da silahı sol ele almak için aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

CS GO Silahı Sol Ele Alma Adımları

CS GO'yu açın.

Ayarları görüntüleyin.

Oyun sekmesine girin.

"Geliştirici Konsolunu Etkinleştir" bölümünü "Evet" yapın.

Bir maça girin.

Konsolu açın.

cl_righthand 0 yazın.

Enter tuşuna basın.

FPS türünün başarılı bir örneği olan Counter-Strike: Global Offensive'da silahı sol ele alabilmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan oyunun simgesine çift tıklayarak çalıştırın. Oyun arayüzü açıldıktan sonra ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Ayarlar sayfasında yer alan Oyun sekmesine girin. Bu sekmede çeşitli seçenekler ile karşılaşacaksınız. Bunlar arasından "Geliştirici Konsolu Etkinleştir" yazısının karşısında konumlanan kısmı "Evet" olarak değiştirin. Bu adımı uygulamanız hâlinde artık oyun içerisinde konsolu tırnak işareti yaptığınız tuşla açabileceksiniz.

Konsolu açtıktan sonra yalnızca cl_righthand 0 komutunu yazın. Son olarak Enter tuşuna basın. Bunu yaptığınız takdirde silah anında sol ele geçecektir. Peki, CS GO silahı sağ ele alma nasıl yapılır? Bir süre sonra silahı tekrar sağ ele almak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

CS GO Silahı Sağ Ele Alma Adımları

Oyunu açın.

Geliştirici konsolu aktif değilse etkinleştirin.

Bir maça katılın.

Konsolu açın.

cl_righthand 1 yazın.

Enter tuşuna basın.

Counter-Strike: Global Offensive'da silahı sağ ele alabilmek için öncelikle PC'nizde yüklü olan popüler FPS oyununu açın. Eğer geliştirici konsolu açık değilse ayarlardan Oyun sekmesine girin ve "Geliştirici Konsolunu Etkinleştir" özelliğini "Evet" şeklinde değiştirerek etkinleştirin.

Geliştirici konsolunu aktif hâle getirdikten sonra bir maça katılın. Tırnak işareti yapmanıza imkân tanıyan tuşa basarak konsolu açın. Daha sonra cl_righthand 1 yazın ve hemen ardından Enter tuşuna basın. Böylelikle silah sol elden sağ ele geçecektir. Peki, CS GO silah uzaklaştırma kodu nedir?

CS GO Silahı Öne / İleri Alma Adımları

Oyuna girin.

Konsolu açın.

viewmodel_fov "68" yazın.

Enter tuşuna basın.

viewmodel_offset_x "2" yazın.

Enter tuşuna basın.

viewmodel_offset_y "2" yazın.

Enter tuşuna basın.

viewmodel_offset_z "-2" yazın.

Enter tuşuna basın.

Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan FPS oyununda silahı öne alabilmeniz de mümkün. Bunun için CS GO uzaklaştırma kodu yazmanız gerekiyor. İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan söz konusu oyunu açın.

Oyuna girdikten sonra tırnak işareti yapmanızı sağlayan tuş ile konsolu açın. Eğer ayarlar sayfasındaki Oyun sekmesinden "Geliştirici Konsolunu Etkinleştir" bölümünü "Evet" olarak değiştirmediyseniz konsol açılmayacak. Dolayısıyla söz konusu kısmın etkin olduğundan emin olun.

Konsolu açtıktan sonra viewmodel_fov "68", viewmodel_offset_x "2", viewmodel_offset_y "2" ve viewmodel_offset_z "-2" komutlarını yazın. Her komutu yazdıktan sonra Enter tuşuna basın. Bu komutlar, CS GO'da silahı öne alma yani uzaklaştırma işleminin yapılabilmesini mümkün hâle getirir.

Bu yazıda Counter-Strike: Global Offensive'da silahı sağ ve sol ele almanın yanı sıra uzaklaştırma işleminin de nasıl yapılacağını açıkladık. Rehberimizdeki adımları uygulayarak bu işlemleri kolayca tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca popüler oyunda FPS değerlerini arttırmak istiyorsanız CS GO FPS arttırma nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.