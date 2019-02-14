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Happy.com.tr 2.0 (Android)
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  4. Happy.com.tr - Android için Online Market Uygulaması

Happy.com.tr

2.0
Android
Happy.com.tr
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Markete gitmeye üşeniyorsanız veya yorgunsanız, Happy.com.tr uygulaması ile marketi ayağınıza getirebilirsiniz.

Happy.com.tr uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan market alışverişlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Süpermarket reyonlarını akıllı telefonlarınıza getiren Happy.com.tr, birçok kategoride sunulan binlerce ürünü inceleyerek satın alabilmenize olanak tanıyor. Kozmetik, deterjan ve temizlik, anne ve bebek, kişisel bakım, elektronik, ev, yaşam ve ofis gibi kategorileri inceleyerek en uygun fiyatlarla sunulan ürünleri sepetinize ekleyebileceğiniz Happy.com.tr uygulamasında, siparişleriniz kısa sürede kargoya teslim ediliyor.

Hem şehir içi hem de şehir dışı alışverişler için kullanılabilen Happy.com.tr, aradığınız ürünü listelerde bulamıyorsanız arama seçeneğini kullanabilirsiniz. Ürünleri fiyata göre ya da isme göre sıralama seçenekleri ve bunun yanında markalara göre filtreleme seçenekleri sunan Happy.com.tr uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • Kredi kartı, banka kartı, Havale-EFT ve kapıda ödeme seçenekleri
  • Üye olmadan alışveriş yapabilme
  • Avantajlı kampanyalar
  • Sipariş takip edebilme
  • İade ve değişim imkanı
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