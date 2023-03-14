Google Alışveriş Nedir? Nasıl Kullanılır?

Google Alışveriş; perakende sektöründe e-ticaret sitelerini avantajlı duruma getirmek için geliştirilen bir Google aracıdır. Bu araç sayesinde Google üzerinden kolayca alışveriş yapılabiliyor. Mağazalar ürünlerinin paylaşımları Google’a sunabiliyor. Tüketiciler de Google üzerinden araştırma yaptığında hemen ürünlerle karşılaşma şansı yakalayabiliyor.

Google Alışveriş Ne İşe Yarar?

Google Alışveriş; işletmelere ait ürünlerin açıklama, fiyat, görsel vb. bilgilerini kullanıcılara sunan bir sistemdir. Ürün araması yapan kullanıcıların karşısına bilgileri listeli şekilde çıkarır. Mağazalara ait veri ve ürünler Google’a yüklendikten sonra onların hedef kitleye ulaştırılması noktasında Google Alışveriş etkin rol oynuyor.

Yüklenen ürünleri kullanıcı düzenleyip, güncelleyebilir. Eğer Google Alışveriş'te doğru adım atılırsa mağaza satışları direkt artar. Eğer satışların artırılmasına yönelik bir hedef varsa Google Alışveriş reklamlarının kullanıldığı strateji uygulanabilir. Aynı zamanda; Google ADS ve Google My Business gibi birçok hizmetle entegreli olarak faaliyet gösteriyor.

Google Alışveriş sayesinde potansiyel hedef kitlenizi hızlıca ağınıza çekebilirsiniz. Kullanıcılar aradıkları ürüne hızlıca ulaşabilir. Tüketiciler, işletmelerin yeni ya da farklı ürünlerinden de haberdar olur. Dijitalleşen dünyada ticari amaçlı tüm şirketlerin kullanması gereken bir araçtır. Google Alışveriş, anahtar kelimeye yönelik algoritmayla çalıştığı için de kullanıcıya büyük kolaylık sağlıyor.

Google Alışveriş Nasıl Kullanılır?

Google Alışveriş’i kullanabilmek için ilk olarak hesap açılmalıdır. Google hesabı açıldıktan sonra aşağıda sıralayacağımız adımları takip edebilirsiniz. Fakat Google My Business ya da Gmail hesabı olanlar direkt adımları takip edebilir. Başlamak için şu adımlar takip edilmeli;

Öncelikle Google Merchant Center’a giriş yapılmalı.

Daha sonra “Başlayın” sekmesine tıklanır.

Mağaza adı, adres vb. tüm bilgiler girilmelidir.

Kullanıcı, mağazası için satın alma parametrelerini de mutlaka sistemde belirtmelidir.

Entegre sağlanacak üçüncü bir platformun seçimi yapılır.

Mağazadaki ürünlerin Google Merchant Center’a yüklenebilmesi için; verilerin gönderilebileceği bir feed oluşturulur. Bu feed’ler; ürünlerle alakalı bilgileri içerir. API, Google E-Tablolar, XML ve TXT dosyalarında ürünlere dair bilgiler yer alır. Feed’ler sayesinde Google ürünlerin ne olduğuna dair tahminlerde bulunur. Böylelikle arama sıralaması üzerinde ürünler listelenmiş olur. Google, ürünleri tüketiciye sunarken her zaman feed’e ihtiyaç duyar.

Google Alışveriş Avantajları Nelerdir?

Google Alışveriş’in avantajlarını şöyle sıralayabiliriz;

Ürünlerin Google’da görünürlüğü artar.

Google satıcı hesabıyla ürün feed’lerinin oluşturulmasının ardından reklamlar kendiliğinden Google tarafından otomatikleştirilir.

E-ticarette daha iyi sonuçlara ulaşılır.

Elde edilen kampanya sonuçları rakiplerle kıyaslanabilir.

SEO açısından iyi sonuçlar elde edilir.

Google Alışveriş’e Ürünler Nasıl Eklenir?

Google Alışveriş’e ürün eklemek için aşağıdaki adımlar takip edilmeli;

İlk olarak Google Merchant Center hesabı üzerinden oturum açılmalı,

hesabı üzerinden oturum açılmalı, Yan panel üzerinden ürünlere giriş yapılır,

Tüm ürünler seçilip sol üst köşeden “+” tuşuna tıklanır,

Ürünlerle ilgili maksimum düzeyde bilgi girilmelidir. Ne kadar çok bilgi girilirse o kadar da aramalarda görülür,

Tüm bilgilerin girilmesinin ardından “Kaydet” butonuna tıklanır,

Yukarıdaki adımlar tüm ürünlerde tekrarlanmalıdır. Google Alışveriş üzerinden çok sayıda ürünün girişi yapılabilir. Bunun hızlı gerçekleşmesi içinde ürünler feed içinde gönderilebilir. Feed’in oluşturulması için öncelikle Merchant Center’a giriş yapılır. Ardından sol tarafta konumlanan menü üzerinden; Ürünler > Feed’ ler seçilmelidir.

“Primary Feed ve +” tuşlarına tıklanır. Ülke ve dil seçimi de mutlaka yapılmalıdır. Feed adı girilirken ekrana gelen seçenekler üzerinden giriş tekniği belirlenir. İlk defa feed oluşturulurken soldaki “Ürünler” sekmesine tıklanır. Ardından “Tüm Yönetimleri Gör” ve ilgili ülke seçilmelidir. Ad ile giriş yönetimi belirlenir. Giriş yönteminin seçilmesinin sonrasında “Feed Oluştur” seçeneğine tıklanarak kurulum tamamlanmış olur.

Sıkça Sorulan Sorular

Google Alışveriş ile ilgili merak edilen soruları ve cevaplarını şöyle sıralayabiliriz:

1. Google Alışveriş Reklamı Nedir?

Google Alışveriş’e satışı yapılmak üzere koyulan ürünlerin ayrıntılı şekilde tanıtımının yapıldığı bir reklam aracıdır.

2. Google’dan Alışveriş Nasıl Yapılır?

Google’da alışveriş yapmak için ihtiyacınız olan ürünü, satıcıyı ve fiyatı filtreleyerek arayabilirsiniz. Aradığınız ürünü bulduktan sonra Google’ın alışveriş sepetine ekleyip ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

3. Google Merchant Center Ücretli mi?

Google Merchant Center ücretsiz bir araçtır. Platforma ücretsiz giriş sağlanabiliyor. Fakat daha çok insana ulaşabilmek için ödeme yapılabilir.

Yazımızda Google Alışveriş ile ilgili rehber hazırladık. Ayrıca Google Site Kit Nedir? Nasıl Kullanılır? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.