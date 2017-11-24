Alışveriş çılgınlığı olarak geçen Black Friday (Kara Cuma) nereden geliyor? "Black Friday nedir?", "Black Friday ne zaman başlar?", "Türkiye’de Black Friday indirimleri ne zaman başlar?" Şu sıralar farklı platformlarda karşımıza çıkan Black Friday hakkında tüm merak edilenleri yanıtlıyoruz.

Black Friday (Kara Cuma) Nereden Geliyor?

ABD’de Black Friday olarak geçen Türkiye’de Kara Cuma, Efsane Cuma, Şanslı Cuma olarak çevrilen alışveriş festivali başladı. E-postalarımıza her gün gelen, sosyal ağlarda da karşımıza çıkan Black Friday (Kara Cuma) indirimleri bitmek bilmiyor. Markaların ürünlerini ciddi oranda indirimli olarak satışa sunduğu bu vakitte herkes stokları eritmek için yarış içerisinde. Peki Black Friday’in (Kara Cuma) çıkış noktası neresi? Bizi ihtiyaçlarımız dışında alışveriş yapmaya zorlayan Black Friday günü ne zaman çıktı? Black Friday anlamı nedir? Bu soruların yanıtını bu yazıda bulacaksınız.

Black Friday (Kara Cuma) Nedir?

Black Friday Türkiye’de daha çok Kara Cuma olarak anılan gün, ABD’de Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma (Kasım ayının son Cuma günü) gününe denk geliyor. 1952’den bu yana ABD’de Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul ediliyor ve ünlü markalar az önce de söylediğim gibi yüzde 90’a varan indirimler, fırsatlar sunuyor. Black Friday, ABD’de 2005 senesinden bu yana en çok alışveriş yapılan gün. Günümüzde alışveriş çılgınlığının başladığı gün olarak gösterilen Black Friday aslında Şükran Günü’nden sonraki gün sokaklarda oluşan kalabalığı tanımlamak için kullanılan bir terim. 1961’de ortaya çıkan terim ve kullanımı seneler sonrasında nasıl başka bir anlam kazandı bilemiyoruz ancak tüketim çılgınlığını yaşatan bir gün olduğu aşikar.

Black Friday Türkiye'de Ne Zaman Başlıyor?

Dünya genelinde insanları alışveriş yapmaya iten Black Friday indirimlerinin ne zaman başladığı, ne kadar süreceği, ne zaman sonlanacağı tamamen o markanın kendisine bağlı. Günümüzde mobil kullanımın artmasıyla genellikle mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilen Black Friday alışverişleri sadece Cuma günü özel yapılabildiği gibi belli bir tarihe kadar da sürdürülebiliyor.

Black Friday İndirimleri

Burada tüketici olarak kendinize sormanız gereken soru şu: Benim gerçekten bu ürüne ihtiyacım var mı? Stokları tüketmek adına yüzde 90’a varan indirimli bir ürün çok cazip gelebilir ancak o ürüne gerçekten ihtiyacınız varsa satın alın. Bu arada Black Friday indirimlerini takip edebileceğiniz en iyi yer sosyal ağlar. Sosyal ağları kullanmıyorsanız mail hesabınıza, en kötü telefonunuzun mesajlar uygulamasına bakabilirsiniz. Mutlaka bir yerde Black Friday özel indirimli ürünler başlıklı mesajla karşılaşırsınız.