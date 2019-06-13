HealthifyMe, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir kilo takibi uygulamasıdır.

Sağlıklı kilo kaybo yaşamak için kullanabileceğiniz işlevsel bir uygulama olma özelliği taşıyan HealthifyMe, kalori sayacı ve su takibi gibi özellikleriyle kendi bünyenizi kontrol altına almanıza yardım ediyor. Özel beslenme planlarına da sahip olabileceğiniz uygulamada kendi kişisel asistanınıza sahip oluyorsunuz. Kullanışlı özellikleri ve kolay arayüzüyle de kafa karıştırmayan bir kullanım deneyimi sunan HealthifyMe, bu tarz uygulama arayışı olanların beğenerek kullanabileceği türden bir uygulama diyebilirim. Kapsamlı sağlık ve yaşam tarzı izleyicisi olarak nitelendirebileceğim HealthifyMe, yediğiniz ve içtiğiniz her şeyi kaydetmenize de yardım ediyor. Bir kaç dokunuş ile kullanabileceğiniz HealthifyMe sizleri bekliyor. Ayrıca 500'den fazla sağlık uzmanından tavsiye edilen atıştırmalık ve yiyecek listelerine de erişebiliyorsunuz.

HealthifyMe uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.0