Medikal astroloji nedir? sorusunun cevabı; insan sağlığı üzerinde güneş ve gezegenlerin etkisinin olduğunu ifade eden bir bilimdir. Bu bilim dalında insanların doğum haritaları incelenip sonrasında sağlık göstergeleri yorumlanır. Astroloji ve sağlık alanındaki ilişkiyi Hipokrat tarafından söylenen sözle ifade edebiliriz.

Hipokrat’a göre; astroloji bilmeyen doktorlar kendisine doktor dememelidir. Geçmiş incelendiğinde doktorlar tıp bilgisi yanında bir de astroloji bilimini öğrenmişlerdir. Medikal astrolojiye göre burçların her birisini insan vücudunda bir bölgeyi ifade ediyor.

İnsanların beslenme şekillerinden tutunda yaşam tarzları ve genetik yatkınlıkları da medikal astrolojinin konusudur. İnsanların doğum haritaları kapsamında burçlarının temsil ettiği hastalıklar vardır. Medikal astroloji hem doğum haritasını hem de burçları ele alıyor. Yorumlamalara göre insanlar sağlıklarını korumak için çeşitli tedbirler alabilirler.

Medikal Astrolojiye Göre Burçların Sağlık Göstergeleri

İnsanların yaşam tarzları, yetiştirilme şekilleri ve beslenme şekilleri yanında burçları da sağlıklarını etkiliyor. Medikal astrolojiye göre burçların sağlık göstergelerini şöyle açıklayabiliriz:

Oğlak

Oğlak burcu olan kişilerin medikal astrolojisi incelendiğinde kemik hastalıklarıyla başlarının dertte olduğu görülmüştür. Oğlaklarda romatizma ve diz ağrıları çok görülmektedir. Oğlaklarda görülen diğer sağlık problemleri;

Diş

Deri

Diz kapağı

Ortopedik hastalıklar şeklinde sıralanabilir.

Kova

Kovaların en çok şikayet ettiği sağlık problemleri kan yapılarıyla ilgilidir. Kan dolaşım bozuklukları ve damardaki pıhtılaşma kovalar için büyük sağlık sorunudur. Medikal astroloji kova burçları;

Bilek

Kramp

Topuk rahatsızlıklarını çok yaşar.

Balık

Medikal astroloji balık burcu yorumlarında sindirim sistemi problemleri öne çıkıyor. Balık burçları refleksleriyle alakalı problem de yaşıyor. Psikolojik hastalıklar bu burca sahip kişilerde çok görülmektedir. Ayrıca rutubetten kaynaklı hastalıklarla ayak tabanında problemlerde yaşayabiliyor.

Koç

Koç burçlarının en sık karşılaştıkları sağlık problemleri baş kısmıyla alakalıdır. Koç burçları;

Çene aşınması

Migren

Baş ağrısı

Dişlerle ilgili problemlerde çok karşılaşıyorlar.

Koçlar çok hareketli yapıya sahiplerdir. Bundan dolayı düşüp kendilerini yaralama riski de taşıyorlar.

Boğa

Boğa burçları genellikle çok kilo almakla alakalı sorunlar yaşıyor. Boğaların en fazla karşılaştıkları sağlık problemleri;

Kulak enfeksiyonu

Boğaz enfeksiyonu

Boyun tutulması

Tiroid bezleriyle alakalı hastalıklar

Bademcik iltihabıdır.

İkizler

İkizlerin medikal astrolojisine bakıldığında; sinir ve zihin sistemiyle ilgili hastalıklara yakalandıkları çok görülmüştür. Nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi problemlerle de ikizler burçları çok karşılaşıyor.

Yengeç

Yengeçlerin en sık karşılaştığı sağlık problemleri sindirimle alakalıdır. Yengeç burçları, depresyona girmeye çok meyillidir. Kilo alma, reflü ve bağırsak problemleri de çok yaşıyorlar.

Aslan

Aslan burçları olan kişilerin kalp hastalıklarına yakalanma olasılığı çok yüktür. Bundan dolayı aslan burçları stresli ortamlardan uzak durmalı, üzülmemeye ve yorulmamaya çalışmalıdır. Aslanların mustarip olduğu diğer bir rahatsızlıksa sırt ağrılarıdır.

Başak

Başak burçlarının çok sık karşılaştıkları problemler; kabızlık ve ülserdir. Başaklara bazı yiyecekler dokunarak alerjiye sebep olabiliyor. Genel açıdan başakların medikal astrolojisini incelediğimizde mide ve bağırsakta problem yaşadıkları saptanmıştır.

Terazi

Teraziler; vücudun bel, böbrek ve sırt kısımlarında sağlık problemi yaşar. Ayrıca terazi burçları; bağırsaklarında da çok problem yaşıyor. Soğuk algınlığı ve bulaşıcı hastalıklarda terazilerde çok görülüyor.

Akrep

Erkek ve kadın akrepler, cinsel organlarıyla alakalı problemler çok yaşarlar. Akrep burçlarında;

Diyabet

Kasık ağrısı

Yumurtalık rahatsızlığı

Rahim hastalığı

Prostatta problem çok görülüyor.

Yay

Yay burçları çoğunlukla omurilik hastalıklarıyla uğraşır. Yay burçlarının sağlık göstergeleri ele alındığında;

Kalça

Kilo

Karaciğer

Diş ve diş eti hastalıklarıyla başlarının dertte olduğu görülmüştür.

Ayrıca medikal astroloji kapsamında yay burçları spor sakatlanmalarına da çok dikkat etmelidir.

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