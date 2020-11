Help Steps (Android), Google Play’deki adım sayar uygulamalarından para kazandırmasıyla ayrılıyor. Gün içinde attığınız adımlarla sosyal sorumluluk projelerine bağış yapabilmenizi sağlayan harika düşünülmüş bir sağlık fitness uygulaması HelpSteps.

Help Steps Nedir?

Help Steps, attığınız adımları iyiliğe çevirmenizi sağlayan ücretsiz bir Android adım sayar uygulaması. Adımlarınızla bir ihtiyaç sahibine umut ışığı olmak sizin elinizde. Yapmanız gerekenlere çok basit; Help Steps uygulamasını Android telefonunuza indirin, yürümeye başlayın ve adımlarınız Help Steps adımlarınız çevrilsin. Uygulamada bulunan dönüştür butonuna dokunarak reklamları izleyin ve adımlarınızı iyiliğe dönüştürün, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olun.

Help Steps ile attığınız adımlar nasıl paraya dönüşüyor? Gün içinde attığınız adımlar uygulamada otomatik birikmeye başlıyor. Gecee 00.00’dan önce adımlarınızı reklam izleyerek HS adımına çeviriyorsunuz. Reklamlardan elde edilen gelirin belirlenen kısmı adımlarınıza geri aktarılıyor. Reklam geliri günlük değiştiğinden adımlarınız günlük TL karşılığına göre toplam tutar cüzdan hesabınızda görüntüleniyor. İsterseniz bu biriken HS’lerle bağış yapıyor isterseniz harcama yapıyorsunuz. Bağış kısmında ekrandan seçeceğiniz yararlanıcaya istediğiniz kadar HS bağışlayabiliyorsunuz. Yararlanıcı kişi veya kurum (dernek) hedef rarkama ulaştığında adımlarınız TL karşılığı hesaplanıyor ve derneğe banka kanalıyla aktarılıyor. Sosyal medya hesaplarından tüm bağışlar detaylı olarak kullanıcılarla paylaşılıyor.

Ne kadar çok yürürseniz, ne kadar çok insan yürürse o kadar çok insana umut olacak, birlikten kuvvet doğar. Unutmayın, tek yapmanız gereken sağlığınız için yürümek ve gün bitmeden adımlarınızı HS’ye dönüştürmek! Uygulamanın açık olması gerekmemektedir, sadece yürüyüş esnasında telefonunuzun yanınızda olması yeterlidir.