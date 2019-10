Icing On The Cake, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eşsiz bir mobil oyun olarak ön plana çıkıyor.

Birbirinden lezzetli ve renkli pastaları yaparak zorlu bölümleri tamamlayabileceğiniz bir oyun olarak dikkat çeken Icing On The Cake, mutlaka denemeniz gereken bir oyun. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda hem eğlenceli vakit geçirebiliyor hemde boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Pastaları süsleyerek yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Icing On The Cake sizleri bekliyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Icing On The Cake sizleri bekliyor.

Icing On The Cake oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.