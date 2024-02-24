Palworld Breeding (Çiftleşme) Rehberi

Palworld’deki bir mekanik oyuncular tarafından hayretle karşılandı ve epey sevildi. Palworld’de yakaladığımız Pal’ları çiftleştirebiliyoruz. Çok az oyunda gördüğümüz bir mekanik olan çiftleştirme Palworld’de epey önemli bir konumda. Peki Palworld’de breeding (çiftleşme) nasıl yapılır?

Öncelikle Palworld’de neden çiftleşme yapmanız gerektiğinden bahsetsek daha iyi olur gibi. Zira hiç bu işlemi yapmadan da oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz ancak oyunun sonlarına geldiğinizde çok daha güçlü Pal’lara ya da özel yetenekli Pal’lara ulaşmak için çiftleşme işlemini yapmanız faydanıza olacaktır.

Bazı Pal’lara ulaşmak çok zor olduğu için breeding yapmayı da düşünebilirsiniz. Bazı Pal’lar nadir bulunduğu için bunları avlamak epey zorlu olabilir. Ayrıca hızlıca level atlamak için de breeding iyi bir yöntemdir.

Palworld’deki breeding sisteminde bilmeniz gereken önemli bir şey daha var. O da çeşitli kombinasyonlar ile farklı Pal’lar üretmek. Örnek vermek gerekirse A ile B Pal’ını çiftleştirdiğinizde C elde edebiliyorsunuz. Oyunda 100’den fazla Pal olduğunu düşündüğünüz zaman 18,797 farklı kombinasyon ile Pal üretebiliyorsunuz. Epey fazla! Peki hangi iki Pal’ı çiftleştirdiğimizde hangi Pal’ı elde ediyoruz?

Bu noktada breeding calculator’u kullanarak hangi Pal’ı üretmek istiyorsanız o Pal’ı sonuç olarak seçerek hangi iki ebeveynden neyin yumurtası çıkıyor öğrenebilirsiniz.

Palworld’de çiftleşme işlemi birkaç adımdan oluşuyor. Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak dilediğiniz Pal’ı üretebilirsiniz.

Palworld Breeding (Çiftleşme) Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir breeding farm inşa etmelisiniz.

inşa etmelisiniz. Ardından bir erkek bir de dişi Pal’ı Breeding Farm’a atamalısınız.

bir de Pal’ı Breeding Farm’a atamalısınız. Bu noktada ilgili Pal’ları “ V ” tuşuna basarak kaldırıp Breeding Farm’ın içine fırlatmalısınız.

” tuşuna basarak kaldırıp Breeding Farm’ın içine fırlatmalısınız. Daha sonra Breeding Farm’ın önündeki sandığın içine cake (pasta) koymalısınız. Her çiftleşme işlemi sırasında 1 cake tüketilir.

koymalısınız. Her çiftleşme işlemi sırasında 1 cake tüketilir. Belirli bir süre geçtikten sonra Breeding Farm’ın içinde bir yumurta göreceksiniz. Bu yumurtayı gidip “ F ” ile alın.

” ile alın. Uygun bir yere yeterli miktarda egg incubator inşa etmelisiniz.

inşa etmelisiniz. İnşa ettiğiniz egg incubator’ün içine yumurtayı koyun.

Her yumurtanın bekleme süresi değişiklik göstermektedir. İlgili süre bittiği zaman egg incubator’ün yanına gidin ve “F” tuşuna basılı tutarak yumurtadan Pal’ı çıkartın.

İşlem bu kadar, seçtiğiniz ebeveynlere göre yeni bir Pal’ınız olmuş olacak.

Palworld çiftleştirme işlemi sırasında dikkat etmeniz gereken önemli birkaç nokta var. Bunlardan ilki egg incubator’ler ile alakalı. Yumurtanın boyutuna ve ortamın sıcaklığına göre bekleme süreniz de değişiklik gösteriyor. Bazı yumurtalar soğuk ortamda daha hızlı çatlarken bazı yumurtalar sıcak ortamda daha hızlı çatlıyor. Eğer kısa zamanda çok fazla Pal üretmek istiyorsanız yumurtaya uygun sıcaklığı sağladığınızdan emin olun.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer değişken ise cake, yani pasta üretmektir. Oyunda Pal’larınızı besleyebileceğiniz pek çok yiyecek vardır ancak cake çiftleşme için şarttır. Pişmesi de diğer yiyeceklere göre uzun sürer. Cake için gerekli eşyalardan bol bol üretin ve pişirmek için kindling özelliği 3 ya da 4 olan bir Pal kullanın.

Palworld’de Cake (Pasta) Nasıl Yapılır?

5 adet Flour (Un)

8 adet Red Berries (Kırmızı Meyve)

7 adet Milk (Süt)

8 adet Eggs (Yumurta)

2 adet Honey (Bal)

Yukarıdaki eşyaları birleştirerek pasta yapabilirsiniz. Süt için Mozzarina’yı, yumurta için Chikipi’yi, bal için Beegarde’ı farmda çalıştırmalısınız. Unu da buğdayı öğüterek sağlıyorsunuz. Buğday ile kırmızı meyveleri de tarım yaparak elde edebilirsiniz.

Palworld’de breeding işlemi biraz uğraştırıcı olsa da esasında keyiflidir. Oyun sonu içeriklerini görmek için breeding oldukça önemlidir. Çok hızlı bineklere, yüksek hasar çıkaran Pal’lara ve base’inizde çalışacak en verimli yaratıklara breeding ile ulaşmak mümkün. Breeding işlemini kolaylaştıracak modlar olduğunu da hatırlatalım.

Palworld breeding ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Oyundaki bu mekaniği beğendiniz mi? Siz breeding sonucunda hangi Pal’a sahip olmak isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.