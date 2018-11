JetDuck, yeni nesil çizgi filmlerin etkileyici grafiklerini bağımlılık yaratan oynanışla buluşturan süper eğlenceli bir mobil oyun. İnternetsiz oynama seçeneğiyle her yerde rahatça oynayabileceğiniz, zaman öldürmek için birebir, keyifli bir arcade - aksiyon oyunu. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Yeni nesil grafikler, hoş animasyonlar, mizah, sürükleyici oynanış, sonsuz eğlence, hepsini bir arada sunan JetDuck, her yaştan mobil oyuncunun severek oynayacağı bir Android oyunu. Durakta, otobüste, metroda, arkadaşınızı beklerken, canınız sıkıldığında, iş arasında her zaman her yerde keyifle oynayacağınız bu oyunda sırtına roket takmış çılgın bir ördeğin yerine geçiyorsunuz. Jetpack ile çılgınca uçan ördeğin hayatı sizin elinizde. Yol boyunca karşısına çıkan engelleri reflekslerinizi konuşturarak atlatmasına yardımcı olun. Sağlı sollu çitler, ne zaman çıkacakları belli olmayan boks eldivenleri, testereler, dinamitler, uçaklar ve daha saymakla bitiremeyeceğim tuzak mevcut. Bunlar yetmezmiş gibi bir de boss’u atlatmanız gerekiyor. Uçarken karşılaşacağınız altınlar da önemli. Altınlar, daha hızlı uçmanızı sağlayan, manevra kabiliyetinizi artıran yeni jetpack’lerin kilidini açmanızı sağlıyor. Yükseltme seçenekleri de ayrıca mevcut.

Türk yapımcıların da konsol kalitesinde mobil oyunlar ortaya çıkarabileceğinin örneklerinden biri JetDuck. Bu arada dilerseniz Facebook arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Çok iyi oynayanlar da Dünya Sıralaması listesinde yerini alıyor. Jetpack ile uçma oyunlarını seviyor, reflekslerinize güveniyorsanız işte en iyisi olduğunuzu gösterme fırsatı!