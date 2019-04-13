Yeni en iyi arkadaşın artık bu oyunda! Buddy'nin yeni ve harika oyununda bolca eğlenin ve inanılmaz silahları deneyimleyin. Deney yapın, atom silahını kullanın, havaya uçurun. Yani yepyeni Kick The Buddy Forever'da eski bölümlere göre çok daha fazlasını yapabileceksiniz.

İlk oyunda olduğu gibi bu bölümde de amacınız bulunduğunuz bölümde karşınız duran komik karakterin üzerinde yer alan çeşitli silahları kullanarak yüksek puanlara ulaşmaya çalışmak olacak. Uzun soluklu oyun yapısı, kullanabileceğiniz onlarca eşya, farklı ortamlar ve birçok eğlenceli araç bu oyun içerisinde bulunuyor.

Kick the Buddy: Forever Özellikleri