Kick Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Kick, insanların başkalarının video oyunları oynamasını izleyebildiği, anlık olarak yorumlar yapılarak yayıncılarla etkileşime geçebildiği ve izleyici topluluğuyla etkileşime girebildiği bir platformdur.

Yakın zamanda yayınlanan bir video transkriptine göre Kick hesabınızı silmek biraz karışık gelebilir. Ancak bu rehberde sizlere Kick hesabınızı nasıl sileceğinizi adım adım anlattık.

Kick Hesabınızı Nasıl Silebilirsiniz?

Web sitesi üzerinden hesabınıza erişebilirsiniz. Ancak yine de bu yöntemle hesabınızı silemezsiniz. Hesabınızı uygulamadan silmek için doğrudan bir seçenek bulunmuyor. Bunun için destek ekibine mail üzerinden ulaşarak hesap silme talebi ediliyor.

Öncelikle destek ekibi e-posta adresini öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin:

Kick.com adresine gidin.

Sol üst köşede bulunan üç noktaya tıklayın.

Burada yer alan yardım ve destek kısmına tıklayın.

İçerisinde bulunan 7/24 destek ekibine tıklayın.

Şimdi ise destek e-posta adresleri arasından genel destek ekibi adresini ([email protected]) kopyalayın.

Sonrasında ise Kick’in destek ekibine yazıp silmelerini talep etmelisiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin:

Kopyaladığınız genel destek ([email protected]) adresine bir e-posta yazın.

Bu konu satırını kullanabilirsiniz: “Hesap Açma ve Veri Silme Talebi.”

Kimliğinizi ve ilgili e-posta adresinizi yazın.

Hesap silme talebinizi belirtin.

Kick.com hesabınızı iptal etme nedeninizi açıklayın.

E-postayı gönderin.

Kick Hesap Silme İçin Örnek E-posta

"Merhaba,

Benim adım (Adınız) ve Kick.com üzerinde kayıtlı olan e-posta adresim (Kayıtlı E-Posta Adresiniz). Kick hesabımı kalıcı olarak silmek istiyorum.

Hesabımı silme nedenim: (Nedeninizi Buraya Ekleyin)."

Hesap Silmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hesabınızı sildikten sonra tüm verileriniz ve yayınlarınız kalıcı olarak silinecektir.

Hesabınızı tekrar aktive edemezsiniz.

Yayınlarınızın yedeğini almayı unutmayın.

Bu rehberde Kick hesabı silme işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak hesabınızı silebilirsiniz.