Call of Duty: Mobile, 1 Ekim 2019 tarihinde mobil platformlara çıkışını gerçekleştirdi ve daha ilk günden oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü. Açıklanan verilere göre Call of Duty: Mobile’ı ilk gün 3 milyon oyuncu indirdi ve üç günde indirme sayısı 20 milyonu geçti. Call of Duty: Mobile, büyük potansiyele sahip olan bir oyun. Dolayısıyla PUBG Mobile’ı tahtından edebilir.

Call of Duty: Mobile’ın Battle Royale modunda özel sınıflar bulunuyor. Call of Duty: Mobile, PUBG Mobile’dan sıyrılmayı başarıyor. Call of Duty: Mobile, hızlı oyun yapısı ile oyunculara aksiyon dolu dakikalar yaşatıyor.

Call of Duty: Mobile’ı tıpkı PUBG Mobile’da olduğu gibi emülatör vasıtası ile PC platformunda oynayabilirsiniz. Emülatörler, mobil oyunları PC platformunda oynamak isteyenlerin yardımına koşuyor. Call of Duty: Mobile’ı PC platformunda oynayabilmek için yapmanız gereken birkaç basit adım bulunuyor. Bu yazıda, Call of Duty: Mobile’ı PC platformunda nasıl oynayabileceğinizi öğreneceksiniz.

Call of Duty: Mobile PC Platformunda Nasıl Oynanır?

1. İlk olarak Tencent Gaming Buddy’i indirin. Tencent Gaming Buddy, Tencent tarafından geliştirilen resmi emülatördür.

2. Daha sonra indirdiğiniz Tencent Gaming Buddy kurulum dosyasına çift tıklayın ve emülatörü yükleyin.

3. Tencent Gaming Buddy’i yükledikten sonra sol kısımda yer alan “Game Center” yazısına tıklayın.

4. Açılan sayfada Call of Duty: Mobile oyununu bulun ve üzerine tıklayın. Daha sonra “Install” yazısının yer aldığı butona tıklayın.

5. Bu işlem sonucunda indirme işlemi başlatılacaktır. İndirme işlemi sona erdikten sonra Call of Duty: Mobile otomatik olarak bilgisayarınıza yüklenecektir. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra “My Games” kısmından oyuna girebilirsiniz.

Call of Duty: Mobile’ı Tencent Gaming Buddy üzerinden açtıktan sonra sağ kısımda varsayılan kontrolleri göreceksiniz. İsterseniz kontrol ayarlarını değiştirebilirsiniz. Call of Duty: Mobile’ı emülatör ile bilgisayar üzerinden oynadığınızda eşleşeceğiniz oyuncuların da bilgisayar üzerinden oynadığını belirtelim. Yani, akıllı telefon üzerinden oynayan oyuncular, bilgisayar üzerinden oynayan oyuncular ile eşleşmiyor. Bu sayede mobil oyun, hem bilgisayar üzerinden oynanabiliyor hem de haksız rekabetin önüne geçiliyor.