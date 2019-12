Korku Hastanesi 3: Ölü Yol, ücretsiz indirilebilir olmasıyla APK’ya gerek duymadan, Android telefonuza indirip oynayabileceğiniz harika bir korku oyunu. Android platformunda en çok indiirilip oynanan korku oyunları arasında olan Korku Hastanesi’nin yenisinde de paranormal olaylar devam ediyor. Bu sefer Walter ve Melissa ile ıssız bir kasabada korku içerisinde ilerliyoruz.

Korku oyunlarını seviyor, Android telefonda korku oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız Horror Hospital Türkçe adıyla Korku Hastanesi serisini duymuşsunuzdur. Yerli yapım olması ayrı bir gurur olan korku oyunu serisinin üçüncüsü Horror Hospital 3: Dead Way adıyla karşımıza çıkıyor. Türkçe dil desteğiyle gelen korku oyununda ana karakterlerimiz Walter ve Melissa kendilerini bir motosiklet kazası sonucu terk edilmiş, ıssız bir kasabada buluyor. Karşılarına bir hayalet çıkması sonucunda kaza yapan çiftimiz yaralı ve her yer ürkütücü. Hastaneden bazı dosyaları almanız isteniyor. Bu nedenle her koridorundan korku fışkıran, karşınıza nelerin çıkacağı belli olmayan, labirente benzer koridorları olan hastaneye girmek zorundasınız. Yaratıklar, hayaletler, ruhların yaşadığı hastaneden akıl sağlığınızı kaçırmadan çıkmalısınız.