Geçmiş tarihlere yolculuk yapabileceğiniz ve sırlarla dolu olayları aydınlatabileceğiniz Labyrinths of the World: Changing the Past, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyunculara farklı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, geçmiş zamana yolculuk yaparak gizemli mekanlarda dolaşarak gizli nesnelere ve objelere ulaşmaktır. Oyunda kendinizi, paha biçilmez birkaç eserin çalınması üzerine başlayan macera dolu bir dedektiflik serüvenin içinde bulacaksınız. Labirent gibi karışık alanlarda dolaşarak hırsızın izini sürecek ve çeşitli ipuçları toplayacaksınız. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan devam edeceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda, düşüncesiz bir şekilde zaman yolculuğu yapan ve geri dönüşü olmayan bir yola girmek üzere olan dedektifi bulmalı ve onu bu yanlıştan kurtarmalısınız. İpuçlarına ulaşmak için çeşitli bulmacalar çözebilir ve eşleştirmeler yapabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Labyrinths of the World: Changing the Past, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.