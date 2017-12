Last Remaining Light yani Türkçe adıyla "Son Kalan Işık", mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli ve zorlu bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Ürkütücü sahneleriyle dikkat çeken oyunda maceradan maceraya atılıyor ve keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Korkutucu ormanda geçen aksiyon dolu bir oyun olan Last Remaining Light, ürkütücü dünyaları keşfe çıktığınız bir oyundur. Ölümcül canavarlarla kıyasıya mücadele ettiğiniz oyunda feneri sürekli aydınlık tutmaya ve puanları toplamaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda platform oyunu olarak hitap edebileceğim oyunda becerilerinizi de sonuna kadar sınayabiliyorsunuz. Sihirli yaratıklardan peri masallarındaki karakterlere kadar pek çok eşsiz karaktere sahip olan oyunda keyifli bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çeken oyunda can sıkıntınızı en güzel şekilde geçirebiliyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlere de sahip olan oyunda tüm zorlukların üstesinden gelmeniz gerekiyor. Yüksek kaliteli grafikleriyle de dikkat çeken oyunda dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Eğer eğlenceli bir oyun arayışınız varsa Last Remaining Light tam size göre bir oyun.

Last Remaining Light oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.