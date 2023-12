Atmosferi ile Sizleri Etkileyebilecek Bir Yapım: Metro Serisi

Hikayeli FPS severler için harika bir yapım olan Metro serisi 3 oyunuyla birlikte gönlümüzde taht kurmuştur. Nükleer kıyamet sonrası dönemi konu alan, Metro serisi görselliğiyle, hikayesiyle ve en çok da atmosferiyle bizleri etkilemiştir.

Metro oyunları genellikle atmosferik detayları, derin hikayesi ve hayatta kalma unsurlarıyla dikkat çeker. Tek kişilik hikayeli oyunları sevenlerin bayıldığı bir yapım olan Metro oyunları bugün bile hala keyifle oynanabilecek durumdadır.

Rus yazar Dmitry Glukhovsky'nin aynı isimli romanından uyarlanarak hazırlanan bu seri FPS oyunları içerisinde oldukça büyük öneme sahiptir. Oyunun yapım aşamasında da Rus yazar da önemli katkılarda bulunmuştur. Böylece orijinal esere sadık kalarak hazırlanmış bir seri ortaya çıktı. Oyunda Artyom adlı bir karakteri canlandırıyoruz.

Metro Serisi

Metro serisi 3 ana oyundan oluşur. Bunlar:

Metro 2033

Metro: Last Light

Metro Exodus

Metro 2033

2010 yılında piyasaya sürülen Metro 2033 oyuncular tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. 4A Games tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayınlanan Metro 2033, 2014 yılında Redux isimli bir versiyona sahip oldu. Metro 2033 Redux, ilk çıkan versiyona göre pek çok açıdan daha da geliştirilmiş ve sorunsuz bir versiyondur. Eğer bu oyun serisini tekrar deneyimlemek istiyorsanız ya da ilk kez oynayacaksanız Redux versiyonlarını oynamanızı tavsiye ederiz.

Metro 2033, nükleer savaş sonrası Moskova'nın metrolarında geçer. Adından da anlaşılacağı üzere 2033 yılında geçmektedir. Yüzey radyasyonlu olduğu için insanlık, metronun derinliklerinde yaşamaya başlamıştır. Biz de metroda yaşayan topluluklarıyla etkileşim kurarak, mutasyona uğramış yaratıklarla savaşarak ve hayatta kalmak için kaynak toplayarak mücadele ediyoruz.

Metro: Last Light

İlk kez 2013 yılında piyasaya sürülen Metro: Last Light 2014 yılında da Redux versiyonuna kavuşmuştur. 4A Games tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayınlanan Metro: Last Light muhakkak oynanması gereken bir yapımdır.

Metro: Last Light, Metro 2033'ün olaylarından sonrasına ışık tutuyor. Metro 2033'teki olayların ardından yaşanan siyasi olaylarla ve mutant tehditleriyle başa çıkmak için çeşitli bölgeleri keşfediyoruz. İlk oyuna çok benzer bir yapıda olan Metro: Last Light her bakımdan iyi bir devam oyunudur. Eğer ilk oyunu sevdiyseniz yüksek ihtimalle bu oyunu da seversiniz.

Metro Exodus

Metro Exodus, Metro serisinin (şu an) son oyunudur . Üçüncü oyun ilk iki oyundan biraz daha farklıdır. Artık sadece yeraltı metrolarında hapis değiliz. Radyoaktif yüzeye çıkabiliyoruz ve nükleer felaket sonrası Rusya’yı keşfedebiliyoruz. Atmosfer açısından çok başarılı bir yapım olan Metro serisi klostrofobik, dar alanlarda geçen bir yapımken bu oyunda geniş bölgeleri keşfedebiliyoruz.

Bu değişiklik oyunu her anlamda farklı kılıyor. Çok daha farklı bir Metro tecrübesi sunan Metro Exodus oldukça beğenilen bir oyun oldu. 2019 yılında çıkan Metro Exodus modern oynanışıyla, iyi grafikleriyle ve atmosferiyle bizleri etkilemeyi başardı. Seriye yeni bir soluk getiren Metro Exodus oldukça başarılı bir yapım oldu.

Metro serisi şu anda 3 ana oyundan oluşan bir seri. Serinin 4. oyunu ile alakalı elimizde neredeyse hiçbir bilgi yok. Seri devam edecek mi etmeyecek mi belli değil. Umuyoruz ki geliştirici ve yayıncı ekibin 4. oyun ile alakalı bir planları vardır. Böylelikle bizler de bir kez daha Metro serisini deneyimleyebiliriz.

Metro serisi ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Daha önce hiç Metro oyunlarını oynamış mıydınız? Metro serisi ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.