Lee vs the Asteroids, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon dolu bir mobil oyun olarak ön plana çıkıyor. Fantastik bir atmosfere sahip olan oyunda retro tarz grafikler yer alıyor.

Retro tarz pikselleriyle dikakt çeken bir oyun olan Lee vs the Asteroids, kıyasıya mücadele edip zevkli zamanlar geçirebileceğiniz bir oyundur. Hızlı ve tempolu bir oynanışa sahip olan oyunda yeni asteroidler keşfediyor ve onlarla savaşıyorsunuz. Becerilerinizi de kullanabileceğiniz oyunda heyecan verici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yeteneklerinizi de geliştirip daha güçlü bir konuma gelebileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Retro tarz grafikleriyle de dikkat çeken oyunda nostaljik bir atmosfer bulunuyor. Kolay kontrolleriyle dikkat çeken Lee vs the Asteroids, sizleri bekliyor.

Lee vs the Asteroids oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.