Godzilla x Kong: The New Empire Filmi Konusu ve Yayın Tarihi

MonsterVerse serisinin 5. Filmi olarak tanıtılan Godzilla x Kong: The New Empire için geri sayım başladı. İkonik canavarların dövüştüğü, heyecan ve aksiyon dolu filmin ilk fragmanı paylaşıldı.

Yakın bir tarihte vizyona girmesi beklenen yapımın konusu ve ne zaman yayınlanacağı ise merak ediliyor. Seriyi takip edenlerin aklındaki tüm soru işaretlerini kaldıracak yanıtları bu yazımızda bulabilirsiniz.

İşte, Godzilla x Kong: The New Empire filmi ile ilgili bilmeniz gerekenler!

Godzilla x Kong: The New Empire Konusu

MonsterVerse serisi 2014 yılında yeniden yapılandırılarak Godzilla filmi ile beyazperdeye gelmişti. Ardından 2017 yılında Kong: Skull Island filmi çıkmış, 2019’da ise Godzilla: King of the Monsters filmi yayına girmişti.

2021 yılında serinin dördüncü filmi olan Godzilla vs Kong dünya tarihindeki en heybetli canavarların insanlık karşısında yarattığı tehlike ve tehdidi konu aldı. Bu filmde canavarlar birbirleri ile savaşa girdiler.

Devasa dövüşlerin yer aldığı film pandemi döneminde yayınlanmasına rağmen gişede iyi bir başarı yakaladı. Şimdi ise bu serinin 5. Filmi ve aynı zamanda Godzilla vs. Kong’un devamı olan ‘Godzilla x Kong: The New Empire’ vizyona girmek için hazırlanıyor.

2021 yılında yayınlanan filmde izlediğimiz savaştan sonra olanlar 2024’te bu filmle ekrana yansıyacak. Bu sefer söz konusu canavarlar birbirine düşman değil, müttefik olacaklar.

Yeni rakipler karşısında bu iki devasa canavarın nasıl mücadele ettiğini izleyeceğimiz filmin fragmanı yayınlandı. Bu fragmana göre yeni filmde rakip olarak gösterilen karakter bir maymun gibi gözüküyor. Bununla ilgili yapımcı tarafından henüz yapılmış bir açıklama yok. İzleyiciler ise konuyla ilgili detayları merak ediyor.

Bu yapımda emeği geçenlere bakacak olursak, Adam Wingard tarafından yönetilen filmde Rebecca Hall, Rachel House, Dan Stevens, Brian Tyree Henry, Stephanie Puggioni, Jordy Campbell ve Kaylee Hottle’ın rol aldığı görüyoruz.

Godzilla x Kong: The New Empire Çıkış Tarihi

Filmin çıkış tarihi açıklandı. 2024’ün ilk çeyreğinin sonlarına doğru beyazperdede Godzilla vs Kong’u göreceğiz. Vizyona gireceği gün 12 Nisan 2024 olarak belirtildi. MonsterVerse serisini ilgiyle takip edenler şimdiden bu tarihi ajandalarına not alabilirler.

İzledikten sonra film ile ilgili düşüncelerinizi ve fragmana göre yürüttüğünüz tahminleri yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.