Brandon Lee Ölümü Nasıl Gerçekleşti?

Brandon Lee, ölümü ile tüm dünyayı çok üzmüştü. 28 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun ölümüne neden olan trajik olay hakkında çoğu kişi tarafından pek bilinmeyen bazı bilgiler bulunuyor. Bu yazıda film setinde meydana gelen trajik olaya dair merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Geçtiğimiz yıl Rust isimli filmin çekimleri esnasında Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla öldürmesinin ardından çoğu kişinin aklına yıllar önce film setinde hayatını kaybeden Brandon Lee geldi.

Dövüş sanatları uzmanı ve oyuncu Bruce Lee’nin oğlu olan Brandon, dövüş sanatları ve oyunculuk konularında eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri trajik bir olay nedeni ile kısa sürmüş olsa da birçok yapımın oyuncu kadrosuna dahil oldu.

1 Şubat 1965 tarihinde doğan Brandon, hayatını kaybettiğinde yalnızca 28 yaşındaydı. Bruce Lee ve Linda Lee Cadwell'in oğlu olan Brandon, California'da büyüdü ve babasını örnek aldı. Brandon'ın ekran karşısındaki ilk rolleri 1980'lerin sonunda Kung Fu: The Movie, Legacy of Rage ve Laser Mission'da yer aldı.

Brandon'ın, Rocky 4 filminde Ivan Drago rolüyle dünya genelinde tanınan Dolph Lundgren ile beraber oynadığı 1991 yapımı Showdown in Little Tokyo bir kült filmler arasında yerini aldı. Brandon, 1992 yılında Rapid Fire filminde yer aldı. Başarılı oyuncu, o yıllarda The Crow isimli çizgi romanın film uyarlaması için Eric Draven rolünü kabul etti.

The Crow’da (Ölümsüz Aşk) Eric Draven ve sevgilisi, bir çete tarafından saldırıya uğrar. Gerçekleşen saldırı sonucunda Draven ve kız arkadaşı hayatını kaybeder. Draven, olay gerçekleştikten bir yıl sonra yeniden dirilir. Kendisinin ve sevgilisinin intikamını almaya çalışır.

Brandon Lee Ölümü Nasıl Meydana Geldi?

54 gün sürecek film çekimlerinin 50. gününde çok trajik bir olay meydana geldi. 31 Mart 1993 tarihinde öğlen saatlerinde Brandon'ın canlandırdığı Eric karkaterinin dairesine girdiği bir sahne çekiliyordu. Söz konusu sahne kapsamında Eric, alışveriş torbası taşırken birkaç kez vurulacaktı.

Funboy karakterini canlandıran Michael Massee'nin 44 kalibrelik tabancayı yaklaşık olarak 4,5 metre mesafeden ateşlemesi gerekiyordu. O esnada merminin isabet ettiğini göstermek için squib olarak isimlendirilen patlayıcı mekanimazası aktif edilecekti.

75 ila 100 kişilik bir ekip, Massee'nin silahı ateşlemesini izledi. Squib aktif hâle geldi ve Brandon yere düştü. Ünlü oyuncu yere düşmesinin ardından ayağa kalkamadı. Bunun üzerine setteki insanlar bir şeylerin yanlış gittiğini fark etti.

Ekip, Lee’nin karnının sağ tarafında çok fazla miktarda kan olduğunu gördü. Bunun üzerine Lee, Kuzey Karolina eyaletinin Wilmington kentinde yer alan New Hanover Regional Medical Center‘a götürüldü. Doktorlar, Brandon’ın midesinde madeni para büyüklüğünde yara olduğunu tespit etti. Cerrahlar vücuttaki hasarı onarabilmek için Lee’yi vakit kaybetmeden ameliyata aldı.

Kanı durdurmaya çalışan doktorlar, Brandon’a çok miktarda kan nakli yaptı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kanın pıhtılaşmaması sonucu oluşan iç kanama durdurulamadı. Bunun sonucunda Brandon hayatını kaybetti.

Doktorlar Lee’nin vücudundan 44 kalibrelik bir mermi çıkardı. Peki, bu nasıl meydana geldi? The New York Times’a göre Bölge Savcısı Jerry Spivey, 1993 yılında soruşturma raporunda herhangi birinin Brandon’a kasıtlı olarak zarar verdiğine ilişkin hiçbir belirti görmediğini belirtti. Söz konusu ölümün bir ihmalden kaynaklandığı düşünüldü.

Korkunç trajediye yol açan faktör, set ekibinin sahte mermiler satın almak yerine normal mermi alıp kendi sahte mermilerini yapmaya çalışmasıdır. Yakın çekimde silahta yer alan mermilerin sahte olduğu anlaşılmasın diye normal mermilerin çekirdeklerini çıkardılar fakat merminin alt kısmında yer alan mekanizmayı çıkarmadılar.

Mermi ateşlenmeden önce silah iki hafta boyunca düzgün bir şekilde kontrol edilmedi. Doğru olarak yapılamayan sahte mermi, silahın gerçek mermiyle neredeyse aynı kuvvette ateşlenmesine yol açtı. Bu durumun sonucunda Brandon ağır bir şekilde yaralandı.

Proyas ve The Crow ekibi, filmin çekimlerini tamamlama kararı aldı. Meydana gelen ölümün ardından Lee’nin nişanlısı Eliza Hutton ve annesi de bu kararı destekledi. Filmin büyük kısmı zaten tamamlanmıştı.

Eric karakterinin yer aldığı sahneler için CGI teknolojisinden yararlanıldı. Hayatını kaybettikten sonra dirilen Eric'in eski dairesine döndüğü sahne için Lee'nin kullanılmayan görüntüleri kullanıldı.

Lee ile benzer yapıya sahip olan Chad Stahelski isimli dublör sanatçısı yer aldı. Stahelski, birkaç sahnede Eric karakterini canlandırdı. Dream Quest, Lee'nin önceden çekilmiş görüntülerini kullanarak aktörün yüzünü Stahleski'nin vücuduna dijital ortamda entegre etti. Brandon olmadan filmin tamamlanması için 8 milyon dolar harcandı.

The Crow, 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 1573 sinemada gösterildi ve 11,7 milyon dolar hasılat elde etti. O yıl ABD’de vizyona giren tüm filmler arasında 24. sırada konumlanırken R dereceli filmler arasında 10. sırada yer aldı. Film dünya genelinde ise 50 milyon dolardan fazla gelire sahip oldu.

Lee'nin annesi Linda Lee Cadwell, 1993 yılının ağustos ayında oğlunun ölümünde ihmalin olduğunu ileri sürerek film yapımcılarına dava açtı.

1992 yılının ekim ayında nişanlanan Brandon ile Eliza, The Crow’un çekimlerinin tamamlanmasından bir hafta sonra 17 Nisan 1993 tarihinde Meksika’nın Ensenada kentinde evlenmeyi planlıyorlardı. Maalesef çiftin bu hayali gerçekleşmedi.

Bu yazıda Brandon hakkında merak edilen bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.